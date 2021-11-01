Asıl hainler padişahlara 'hain' diyenlerdir

2. Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, twitter hesabından Osmanlı düşmanlarını kudurtacak bir çıkış yaptı. Malum zihniyetin “hain” olarak yaftaladığı son padişah Vahdeddin Han’ın resmini paylaşıp, altına da "Ben Son Osmanlı Sultânı Vahidüddin Han... Dedelerinin Vatan yaptığı Topraklardan Ailesi ile birlikte Kovup Hain ilan ettiğiniz Vahidüddin Han... Sürgünde Madalyonundaki Pırlanta tanelerini satarak yaşamaya çalışan Vahidüddin Han... Osmanlı'dan hain çıkmaz, bize bu iftirayı atıp hain gösterenlerle ALLAH'ın huzurunda hesaplaşacağız… Padişahlara hain diyenler asıl onlar vatan hainidir” diye yazan Osmanoğlu, takipçilerinden büyük beğeni aldı.