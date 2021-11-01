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Gündem Asıl hainler padişahlara 'hain' diyenlerdir
Gündem

Asıl hainler padişahlara 'hain' diyenlerdir

2. Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, twitter hesabından Vahdeddin Han'ın resmini paylaşıp, "Osmanlı'dan hain çıkmaz. Bize bu iftirayı atıp hain gösterenlerle Allah'ın huzurunda hesaplaşacağız. Padişahlara 'hain' diyenler asıl onlar vatan hainidir” diye yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 22:13:00 -
Asıl hainler padişahlara 'hain' diyenlerdir

2. Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, twitter hesabından Osmanlı düşmanlarını kudurtacak bir çıkış yaptı. Malum zihniyetin “hain” olarak yaftaladığı son padişah Vahdeddin Han’ın resmini paylaşıp, altına da "Ben Son Osmanlı Sultânı Vahidüddin Han... Dedelerinin Vatan yaptığı Topraklardan Ailesi ile birlikte Kovup Hain ilan ettiğiniz Vahidüddin Han... Sürgünde Madalyonundaki Pırlanta tanelerini satarak yaşamaya çalışan Vahidüddin Han... Osmanlı'dan hain çıkmaz, bize bu iftirayı atıp hain gösterenlerle ALLAH'ın huzurunda hesaplaşacağız… Padişahlara hain diyenler asıl onlar vatan hainidir” diye yazan Osmanoğlu, takipçilerinden büyük beğeni aldı.

 

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Yorumlar

Bozok

Sayın Osmanoğlu şehzadem, padişahlarımıza iftira atan hainlerden ahirette de, bu dünyada da hesap soracağız Ümmet-i Muhammed olarak inşaallah.
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Metin

Doğrusu ile yanlışı ile Selçuklu lar Osmanlılar cumhuriyeti kuranlar bizim atamızdır hiçkimse tarihimize laf söyleyemez ancak cahiller ve tarih bilmezler boş konuşup nifak üretirler
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