Asıl amacı açıklayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan rest! ''Müsaade etmeyeceğiz''

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC tarafından Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde bulunan karma köy Pile'ye yönelik başlatılan yol yapımı çalışmalarında yaşanan gerginliği AA muhabirine değerlendirdi.

BM'nin, Rumların tesirinde kalarak sergilediği tavrın üzücü olduğunu anlatan Tatar, şunları kaydetti:

"Rumların gayesi, Pile'nin tamamen bir Rum köyü olması. Amaç ve gayeleri bu. Pile'deki Türklere yaşamı zorlaştırarak onları Lefkoşa'ya Gazimağusa'ya göç ettirmek. Pile'deki Türklere devletin onları unuttuğu izlenimi vermek. Pile'yi Türklerden arındırmak. Baktığımızda Pile'den Rum yönetimi kontrolündeki Larnaka'ya ara bölgeden yollar geçmiş. Ara bölgede inşaat faaliyetleri yapılarak üniversite kurulmuş. Bunlar nasıl oluyor? Mutabakat sağlanmadan orada bir takım gelişmeler oluyor. O tarafa gelince bir şey yok ama bize gelince böyle bir tavır!"

Tatar, Pile'yi KKTC'nin Beyarmudu kasabasına bağlayan mevcut yoldan ulaşımın, normalde 10 dakika sürdüğünü ancak gümrük işlemleri ve yoğunluktan dolayı bu sürenin 1 saate çıktığını vurgulayarak, Pile'den KKTC'ye gelmek isteyen acil hastaların dahi gümrük kapısında zaman kaybettiklerini ve bu nedenle Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nin uygulamaya geçirildiğini kaydetti.

"BM 25 YILDIR BİZİ OYALADI"

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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Pile'de yaşayan Kıbrıs Türklerinden "bizi unuttunuz" şeklinde devamlı serzeniş aldıklarını aktararak, "Bu yolun yapımı, kendi vatandaşlarımıza hizmet götürebilmek için 25 yıl diplomatik yollardan mücadele verdik. BM 25 yıldır bizi oyaladı. 'Yok New York'a, yok İngilizlere soracağız' bahaneleri ile beklettiler. Bizleri oyalayarak işi uyutma yoluna gittiler. Bizlerin unutacağını zannettiler." diye konuştu.

BM Barış Gücü askerleri ile KKTC polisi arasında 18 Ağustos'ta yaşanan olayları hiç arzu etmediklerini fakat BM askerlerinin bölgede KKTC toprağı olan alanı Yeşil Hat'ta dahil gibi göstermeye çalıştığını anlatan Tatar, "Burada bir otorite vardır. Bu otoritenin polisi ve askeri vardır. KKTC'nin toprağını Yeşil Hat'tın içinde göstermelerine müsaade edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Yiğitler'den Pile'ye yol yapımını eninde sonunda tamamlayacaklarına dikkat çeken Tatar, sorunun diplomatik yollardan çözülmesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.