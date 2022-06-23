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Gündem Asıl amaç ne? Pandeminin en büyük kazanını Biontech, Afrika'da üretim tesisi kuruyor!
Gündem

Asıl amaç ne? Pandeminin en büyük kazanını Biontech, Afrika'da üretim tesisi kuruyor!

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in Ruanda'nın başkenti Kigali'de temelini attığı fabrika, Afrika'da ilk mRNA aşısı üretilen tesis olacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 21:02:00 -
Asıl amaç ne? Pandeminin en büyük kazanını Biontech, Afrika'da üretim tesisi kuruyor!

ABD'li Pfizer ilaç şirketi ile mRNA bazlı korona aşısı geliştiren Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech Ruanda'nın başkentinde düzenlenen temel atma töreni ile Kigali'deki ilk fabrikasının inşaatına başladı.

Törene, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin daveti üzerine Afrika'dan devlet başkanları, Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) üst düzey temsilcileri katıldı.

Üretim 12-18 ay içerisinde başlayacak

Şirketten yapılan açıklamada "BioNTainers" adı verilen ve üretim için kullanılan ilk konteynerlerin 2022 yılı sonuna kadar buraya teslim edilmesinin beklendiği belirtildi.

Üretimin 12 ila 18 ay içerisinde başlaması planlanıyor.

Afrika'daki tesislerde üretilecek aşıların Afrika ülkelerinde kar amacı olmadan düşük bir fiyatla satılması bekleniyor.

Yüksek kar açıklayan BioNTech, yoksul ülkelerde üretim için COVID-19 aşı patentlerini askıya almaya karşı olması nedeniyle eleştirilerin odağında bulunuyordu.

 

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Yorumlar

cuma aktaş

Garibim afrika halkı, Kim yeni virüslerini ve virüse karşı tedavi etmeyen ama para çeken aşı üretiyorsa afrikadaki masumları öldürerek başlıyor işe. Yeni virüs yolda desenize...

Veysel

İnşallah Afrikalılar'ı yeni üretecekleri aşılar için kobay olarak kullanmazlar
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