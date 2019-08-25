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Aşıklar izleyenleri mest etti

Ardahan’da, Aşıkşenlik Kültür Derneği tarafından Çıldır Kaymakamlığının desteğiyle düzenlenen 1.

25 Ağustos 2019 Pazar 11:23
Aşıklar izleyenleri mest etti

Ardahan’da, Aşıkşenlik Kültür Derneği tarafından Çıldır Kaymakamlığının desteğiyle düzenlenen 1. Aşık Şenlik Aşıklar Bayramı yoğun katılım ile gerçekleşti.


Çıldır Kaymakamlığı Kültür Merkezinde gerçekleşen 1. Aşık Şenlik Aşıklar Bayramı’na, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Açılış konuşmasını yapan Aşıkşenlik Kültür Derneği Başkanı Halil Sayak, “Aşık Şenlik yöremizde ve ülkemizde halk ozanlığı anlamında önemli bir yere sahiptir. İlçemiz adına da önemli bir değer olan Aşık Şenlik adına bugün Çıldır Kaymakamımız Bedirhan İmamoğlu’nun desteği ile bizlere bıraktığı mirası gelecek nesillerle aktarmak adına önemli bir adımın ilkini atmış bulunmaktayız. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan Valimiz Mustafa Masatlı’ya, tüm misafirlerimize ve bu gecenin gerçekleşmesi de çok büyük destek olan Kaymakamımız Bedirhan İmamoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.


Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu ise, "Aşık Şenlik, Çıldır adına manevi şahsiyetiyle özelikle 93 Harbi döneminde halkın birlik ve bütünlüğünü sağlayan, maneviyatını artıran önemli bir simgedir. Bu gecenin gerçekleşmesine vesile olan ve öz verili bir çalışma yürüten Aşık Şenlik Dernek Başkanımız ve yöre halk ozanlarımıza hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Ardahan Valisi Mustafa Masatlı’da konuşmasında “Birliğin, beraberliğin ve bütünlüğün simgesi olan Aşık Şenlik süre gelen yıllardır sadece ülkemizde değil, bir çok ülkede Aşıklık geleneğinin simgesi olarak tanınmaktadır. Deyişleri, atışmaları, koçaklamaları bir çok edebi eserde yerini almaktadır. Manevi şahsiyetiyle de özellikle ilimize büyük değer katan Aşık Şenlik’in gelecek nesillere aktarılması hepimizin görevidir” ifadelerini kullandı.


Bir çok yöre aşığının katılımıyla gerçekleşen Aşıklar Bayramı izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Aşıklar arasındaki atışmalar ve jüri heyetinin ayak vermesiyle başlayan değişler izleyicileri mest etti.


Jüri heyetinin aşıklara ayak olarak verdiği “Kaymakam İz bıraktı Gitti” cümlesi tayininin çıkmasından dolayı ilçeden ayrılacak olan Kaymakam Bedirhan İmamoğlu’na duygulu anlar yaşattı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 11:23
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