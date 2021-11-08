Asia Times'tan bomba iddia: Türkiye ve Rusya Güney Kafkasya’da kapışacak

Münübe Yılmaz

Asia Times yazarı Neil Hauer, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana, büyük ölçüde Rusya'nın arka bahçesi olan Güney Kafkasya’da artık Türkiye’nin de söz sahibi olduğunu belirtti. Güney Kafkasya'da Rusya haricinde ciddi bir dış etkinin en belirgin başlangıç noktasının 44 günlük Karabağ savaşında Türkiye'nin Azerbaycan'a askeri destek vermesi olduğunu ifade eden Hauer, “Türk Bayraktar insansız hava araçları ve operasyonel planlama desteği, Türkiye'nin yakın müttefiki Azerbaycan için ezici bir zafer elde etmede belirleyici bir rol oynadı” dedi.

“3+3 formatı benimsenirse Türkiye açık galip olur”

Türkiye’nin, geçen aralık ayında üç Güney Kafkasya devleti olan Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan artı Rusya, Türkiye ve İran'dan oluşan “3+3” formatını ilk önerdiğinde, çok az kişinin bu format hakkında bir şey düşündüğünü kaydeden Hauer, “3+3 formatının herhangi bir şekilde benimsenmesinde Türkiye açık galip, ABD ve Avrupa Birliği ise başlıca uluslararası kaybedenler olacaktır. Yeni çerçeve, Batılı güçleri tamamen devre dışı bırakacak. Bu önerinin özellikle yakın Batı bağlantılarıyla Gürcistan tarafından bugüne kadar şiddetle reddedilmiş olmasının bir nedeni de bu. Geçen yılki savaştan sonra zaten Ermenistan ve Azerbaycan üzerindeki etkilerini yeniden kazanmak için mücadele eden ABD ve AB, Minsk Grubu ve ilgili mekanizmalar yeni gerçekliği dışarıdan izlemekle yetinecektir. O halde, hem Washington hem de Brüksel'in yeni formata şiddetle karşı çıkmış olmalarına şaşmamak gerek” ifadelerini kullandı. 3+3 formatında birincil kaybedenlerin Güney Kafkasya ülkelerinin kendileri olacağını ileri süren Asia Times yazarı, “3+3'te Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan, Moskova ve Ankara arasındaki bir sonraki vekalet savaşı alanı olacak” diye yazdı.