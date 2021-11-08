  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Asia Times'tan bomba iddia: Türkiye ve Rusya Güney Kafkasya’da kapışacak
Dünya

Asia Times'tan bomba iddia: Türkiye ve Rusya Güney Kafkasya’da kapışacak

Asia Times yazarı Neil Hauer, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana, büyük ölçüde Rusya'nın arka bahçesi olan Güney Kafkasya’da artık Türkiye’nin de söz sahibi olduğunu belirtti. Hauer, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan’ın Moskova ve Ankara arasındaki bir sonraki vekalet savaşı alanı olacağını ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 00:09:00 - 2021-11-08 00:13:41
Asia Times'tan bomba iddia: Türkiye ve Rusya Güney Kafkasya’da kapışacak

 

Münübe Yılmaz

Asia Times yazarı Neil Hauer, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana, büyük ölçüde Rusya'nın arka bahçesi olan Güney Kafkasya’da artık Türkiye’nin de söz sahibi olduğunu belirtti. Güney Kafkasya'da Rusya haricinde ciddi bir dış etkinin en belirgin başlangıç noktasının 44 günlük Karabağ savaşında Türkiye'nin Azerbaycan'a askeri destek vermesi olduğunu ifade eden Hauer, “Türk Bayraktar insansız hava araçları ve operasyonel planlama desteği, Türkiye'nin yakın müttefiki Azerbaycan için ezici bir zafer elde etmede belirleyici bir rol oynadı” dedi.  

“3+3 formatı benimsenirse Türkiye açık galip olur”

Türkiye’nin, geçen aralık ayında üç Güney Kafkasya devleti olan Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan artı Rusya, Türkiye ve İran'dan oluşan “3+3” formatını ilk önerdiğinde, çok az kişinin bu format hakkında bir şey düşündüğünü kaydeden Hauer, “3+3 formatının herhangi bir şekilde benimsenmesinde Türkiye açık galip, ABD ve Avrupa Birliği ise başlıca uluslararası kaybedenler olacaktır. Yeni çerçeve, Batılı güçleri tamamen devre dışı bırakacak. Bu önerinin özellikle yakın Batı bağlantılarıyla Gürcistan tarafından bugüne kadar şiddetle reddedilmiş olmasının bir nedeni de bu. Geçen yılki savaştan sonra zaten Ermenistan ve Azerbaycan üzerindeki etkilerini yeniden kazanmak için mücadele eden ABD ve AB, Minsk Grubu ve ilgili mekanizmalar yeni gerçekliği dışarıdan izlemekle yetinecektir. O halde, hem Washington hem de Brüksel'in yeni formata şiddetle karşı çıkmış olmalarına şaşmamak gerek” ifadelerini kullandı. 3+3 formatında birincil kaybedenlerin Güney Kafkasya ülkelerinin kendileri olacağını ileri süren Asia Times yazarı, “3+3'te Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan, Moskova ve Ankara arasındaki bir sonraki vekalet savaşı alanı olacak” diye yazdı.

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş uyardı: Sosyal medya ile gençlere dinsizlik aşılanıyor
İSLAM

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş uyardı: Sosyal medya ile gençlere dinsizlik aşılanıyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, insanların bilinçli olarak dinden uzaklaştırıldığını söyleyerek, "Tarihte görülmediği kadar sosyal medya v..
AK Parti'den asgari ücret açıklaması: Böyle bir rakam olacak
Ekonomi

AK Parti'den asgari ücret açıklaması: Böyle bir rakam olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Asgari ücret düzenlemesi vatandaşımızın yüzünü güldürecek" dedi.

Mustafa Kemal istismarcılarına bomba teklif ‘10 Kasım’da…’
Gündem

Mustafa Kemal istismarcılarına bomba teklif ‘10 Kasım’da…’

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hutbelerde Mustafa Kemal’in isminin anılmadığı gerekçesiyle yaygara kopartan solak kesime bomba bir teklif ge..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay