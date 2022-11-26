"Aşı yüzünden ölüyordum" diyen Fransız vekilden şok itiraf! Aşı faşisti Macron, insanları aşıya zorlarken kendisi aşı olmamış!

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Son zamanlarda kalp krizi vakalarının arttığı belirtilirken korona aşılarıyla ilgili tartışmalar ise hala gündemdeki yerini koruyor. Aşıların birçok insanda kalp krizini tetiklediği ve beyinde pıhtı atmasına neden olduğu öne sürülüyor.

Bu tartışmalar dünyanın her yerinde sürerken Fransa Kurucu Ulusal Meclisi Üyesi Jean Lassalle'den şoke eden bir açıklama geldi.

"Neredeyse beni öldürecekti"

Bir TV kanalında konuşan Jean Lassale, aşı olduktan sonra kalp rahatsızlığı geçirdiğini belirterek, "Ben korona olmadım. Ama kalbimi deforme eden ve neredeyse beni öldürecek olan Johnson aşısından oldum. 3 Ocak 2022'den beri 4 adet kalp ameliyatı geçirdim." dedi.

Neden aşı olduğunu açıkladı

Sunucunun "Peki ama neden aşı oldunuz? Yani neden bu riski aldınız?" sorusuna cevap veren Lassalle, "Çünkü ben bir milletvekiliyim. Ve insanlara işimi yapmadığım izlenimi vermek istemiyordum." dedi.

"Aşı faşisti Macron ile birçok milletvekili aşı olmadı"

Fransız halkına aşı zorbalığı yapan Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un ve birçok milletvekilinin aşı olmadığını kaydeden Lassalle, aşı zorunluluğu uygulayan devletleri eleştirerek şu ifadede bulundu:

"Ayrıca Bay Macron'un da aşılanmadığını biliyordum. Birçok devlet üyelerinin ve birçok milletvekili meslektaşlarımın da aşılanmadığını biliyordum.

Ben örnek olmak istedim ama her şeyden sonra 'yaptıklarımı yapmayın' dedim.

Ama tüm bunlar Macron'un, Boris Johnson'ın ve diğerlerinin, hatta Rusya Başkanı Putin'in bile kollarını sıvayıp herkesi aşılamaya zorlamak için iğne yaptırdıkları zaman oldu."

"Aşının zararını anlatınca beni susturmaya çalıştılar"

Aşının faydalı olup olmadığını anlamak için öncelikle kendisinin aşı yaptırdığını ileri süren Lassale, şunları söyledi:

"Ama ben dedim ki; 'Ben bunu bu yüzden yapmıyorum. Bunu yapıyorum çünkü ünlüyüm ve böylece dönüştüğüm şeyi göreceksiniz.' Eğer iyi olduğumu görürseniz 'Evet, aşı faydalı' diyebilecektiniz. Ama eğer ölürsem veya hastalanırsam aşının zararlı olduğunu görecektiniz.

Ve görüldüğü üzere hastalandım ve seçim kampanyası boyunca bunu belirttim. Ama kimse beni dinlemedi. Bunu söylediğimde beni susturmaya çalıştılar. "

"Neredeyse ölüyordum"

Lassale, aşı yaptırdıktan sonra çok ciddi yan etkilerle karşılaştığını ifade ederek, "Çok ciddi yan etkisini yaşadım. Neredeyse ölüyordum ama hiç koronaya yakalanmadım." dedi.

Fransız milletvekili, sunucunun, "Bütün aşılama kampanyaları insanları aşılamaya zorlamak için miydi? Çünkü çok ciddi yan etkileri olabilir." şeklindeki sorusuna ise "Özellikle de bilmediğiniz aşılarda" cevabını verdi.

Aşı yaptırmayan Macron'dan aşı zorbalığı: Olmayanlar yurttaş sayılamaz

Öte yandan aşı yaptırmadığı ortaya çıkan Macron, aşı faşistliğinde çok ileri gitmişti. Halkını aşı yaptırmaya zorlayan Macron, verdiği bir mülakatta halka hakaretler de etmişti.

"Aşı olmayanların sorumsuz olduğunu, sorumsuzların da yurttaş olamayacağını" söyleyen Macron, "Aşı olmayanları rahatsız etmek istiyorum. Sonuna kadar da gideceğim. İşte stratejimiz bu." demişti.

Macron, "Aşısızları hapse atmayacağım. Onlara şunu söylemeliyiz; 15 Ocak'tan itibaren restoranlara gidemeyeceksiniz, kahve içmeye gidemeyeceksiniz, tiyatroya gidemeyeceksiniz. Sinemaya gidemeyeceksiniz" tehdidinde de bulunmuştu.

Halkını aşıya zorlamak için her şeyi yaptı

Ayrıca Macron, sağlık çalışanlarına aşıyı zorunlu tutmuş, kamusal alanlarda aşı sertifikasını şart koşmuş ve birçok alanda ise aşı olmayan Fransız vatandaşlarına 48 saatte bir PCR testi yaptırmasını zorunlu kılarak tepki çekmişti.

Küreselcilerin elemanı Macron, sosyal medyada “diktatör gibi davrandığı” gerekçesiyle yoğun eleştirilere hedef olmuştu.