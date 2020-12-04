Aşı vurdurmak zorunlu mu? Aşı olmak isteğe bağlı mı olacak?

Tüm Türkiye kısa süre içinde uygulamaya başlayacak olan Çin aşısıyla ilgili sorulara cevap ararken, en net açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Aşı olmak isteğe bağlı mı olacak?

Aşı olmak zorunlu hale getirilecek mi? sorusuna Bakan Fahrettin Koca "Bu konuyu Bilim Kurulu’nda ele aldık. Vardığımız sonuç şu oldu: Mecburiyet olmasın ama vatandaşımızı ikna edelim. Hangi aşıların hangi yöntemle üretildiğini, hangi yöntemin daha iyi bir yöntem olduğunu vatandaşımıza anlatacağız. Aşının menşeine değil de yöntemine odaklanılması gerektiğini anlatacağız." şeklinde açıklama yaptı.