Aşı sonrası bebeklere ateş düşürücü verilir mi?

Denizli Özel Tekden Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İlter Paydur, aşılardan önce veya hemen sonrasında çocuklara ateş düşürücü ilaç vermenin aşının etkinliğini azalttığını belirtti.

Aşılardan önce ya da sonra çocuklara ateş düşürücü ilaç vermenin sıkça yapılan bir yanlış olduğuna işaret eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İlter Paydur, “Çocuklarına aşı yaptıracak olan anne babalardan aşılardan önce ya da sonra çocuklara ateş düşürücü ilaç verilip verilmeyeceği yönünde sıkça sorular alıyoruz. Bunun nedenini sorduğumda ise çevredeki insanlardan bu yönde bilgiler aldıklarını söylüyorlar. Aşıdan önce veya sonra kullanmak için ateş düşürücü yazdırmak istiyorlar. Bu genel olarak yapılan bir hata ve yanlış bir söylem. Çünkü aşı yaptırmadan önce ya da aşı yaptırdıktan sonra ateş düşürücü kullanmak aşının etkinliğini azaltıyor. Bu bilimsel yapılan çalışmalarla da gösterilmiş. Anne babalardan ricam aşıdan önce veya aşının hemen sonrasında ateş düşürücü kullanmayın”

“Tek istisna menenjit aşısı”

Aşılardan önce ateş düşürücü kullanmanın tek istisna olduğu durumun menenjit aşıları olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Paydur, şu tavsiyelerde bulundu:

“İstisna olarak menenjit aşılarından önce çocuklara ateş düşürücü veriyoruz. Bu konuda ailelerine sürekli olarak bilgilendiriyoruz. Diğer hiçbir aşıda öncesinde ve sonrasında ateş düşürücü vermiyoruz. Çocuğunuzun 38.5 derece gibi çok yüksek ateşi çıkarsa veya çok huzursuzlanırsa doktorunuzla görüşüp ateş düşürücü verebilirsiniz ama hafif bir huzursuzlukta ya da 37.5 derece ateşte, ateş düşürücü kullanmıyoruz”