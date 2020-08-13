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Dünya

Aşı savaşları kızıştı! ABD'den Rus aşısı açıklaması

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tescillendiğini duyurduğu koronavirüs aşısına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 05:48:00 -
Aşı savaşları kızıştı! ABD'den Rus aşısı açıklaması

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in denetimlerinin tamamlandığını ve tescillendiğini duyurduğu koronavirüs aşısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Azar, aşının kimin tarafından ilk bulunmuş olmasının bir öneminin olmadığını ve aşının güvenilir olması gerektiğini belirtti.

Ayrıca Azar, ABD'nin yılsonuna kadar on milyonlarca aşıya sahip olma yolunda ilerlediğini ve aşı adaylarının 3 deney aşamasından geçtiğini söyledi.

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