Aşı satışlarından büyük vurgun yapan 'lise mezunu' Bill Gates yine kafayı çıkardı: Daha kötüsü olabilir

Geçtiğimiz yıllarda Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, son zamanlarda etkisini yitirmeye başladı.

Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede vaka sayıları hızla azalırken, salgının başından beri söylemleriyle gündeme gelen Bill Gates, yine korkutan bir açıklama yaptı.

2015 yılında yaptığı konuşmada dünya üzerinde bir salgın hastalık olabileceğinin sinyalini veren ve koronavirüsün patentini yıllar önce aldığı için gündem olan Gates, son açıklamalarıyla yine tepki topladı.

Microsoft'un kurucu ortağı, Financial Times ile yaptığı röportajda, koronavirüs pandemisinin hala tehlikeli olabileceğine işaret etti.

"En kötüsü ihtimali var"

Gates, "Felaket habercisi olmak istemiyorum, ancak koronavirüs pandemisinde en kötüsünü görmemiş olma ihtimalimiz yüzde 5'ten fazla." dedi.

Daha da bulaşıcı ve daha ölümcül bir varyant ihtimali konusunda uyarılarda bulunan Gates, "Hala bu pandeminin daha bulaşıcı ve daha ölümcül olacak bir varyant oluşturma riski altındayız." ifadelerini kullandı.

Gates, röportajda küresel sağlık acil durumlarını izlemek için bir görev gücünün oluşturulması gerektiğini ve Dünya Sağlık Örgütü'nün şu anda ölümcül yeni virüsler arayan 10'dan az tam zamanlı çalışana sahip olduğunu söyledi.

Gates'e göre DSÖ'nün söz konusu ekibine bilgisayar modelleyicileri ve epidemiyologlar da dahil olmak üzere geniş kapsamlı bir uzman heyetinin de katılması gerekiyor.