Aşı reklâmları yeniden hortlatılıyor mu?

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 2011 yılında Türkiye’de 183 aile aşı yaptırmayı reddederken, 2017 yılında ise 23 bin aile reddetti. Devlet ve özel sektörün milyonlarca dolar ödeyerek ithal ettikleri aşılar depolarda kaldı. Bu sebepten, reddetmenin tehlikeli boyuta çıktığını ekranlarda ağlamaklı edalarla anlatıyorlar. Nedense bu kamu yararlı reklam haberlerinde aşıyı gerekli gören çocuklu annelerin röportajlarını ballandıra ballandıra koyarlarken, reddeden annelerle yapılmış bir tek röportaj yayınlamıyorlar. Aşı vurdurmadıkları için çocuklarının daha sağlıklı büyümeye devam ettiklerini duymaktan mı korkuyorlar?

Aşı yaptırma konusunda kamuoyunun görüş ve faaliyetlerinin ölçülmesi amacıyla GİMDES gönüllüleri tarafından düzenlenen ankette aşı yaptırılmayan çocukların, aşı yapılanlara göre daha sağlıklı oldukları ortaya çıktı. 623 katılımcı ile gerçekleştirilen anket raporunda yer alan sonuçlar şöyle:

Çocuğunuza aşı yaptırmama sebebiniz?

İçeriğinin güvenilir olmaması, içeriğinin helal olmaması, içeriğinin sağlıklı olmaması: (Yüzde 93)

Çevresel Duyum : (Yüzde 3)

Doktor Tavsiyesi: (Yüzde 4)

Aşı yaptırmama kararınıza çevrenizdekilerin tepkileri nasıl oldu?

Olumlu Karşılandı: (Yüzde 30)

Olumsuz Tepki Gösterildi: (Yüzde 60)

Tepki gösterilmedi: (Yüzde 10)

Ebeveynlerin sorulara verdikleri bazı cevaplar ise şöyle:

‘Aksine diğer aşılı çocuğum 51 günlükken doktor antibiyotik vermişti bronşit başlangıcı diye. Aşısız bebeğim 13 aylık maşaAllah hiç ilaç kullanmadık.’

‘32 haftada doğmasına rağmen hiç doktora girmedik. 2 kere grip, 1 kere boğaz enfeksiyonu geçirdi 2 yılda sadece.’

‘14 yaşında gayet sağlıklı oğlum. Kızım da 2 yaşında hiçbir sağlık sorunumuz yok yaşamadık da hamdolsun.’

‘Hayır. Aşısı olan hastalıklara yakalanırsa da bunu aşı olmadığı için diye nitelendirmeyeceğiz. Çünkü aşılılar da o hastalıkları zamanı geldiğinde geçiriyorlar. Söylendiği gibi hafif de olmuyor. Epey ağır geçiriyor birçoğu.’ Neden Aşı Yaptırmıyoruz?

Aşı yaptırmadığınızdan dolayı çocuğunuzda herhangi bir hastalık/rahatsızlık meydana geldi mi?

Evet: (Yüzde 0)

Hayır: (Yüzde 100)

Ebeynlerin sorulara verdikleri bazı cevaplar ise şöyle:

‘Hayır ... aksine çok sağlıklılar’

‘Hayır aksine hiç grip olmuyor daha az hasta oluyor’

‘Yaptırmadığım çocuğum yaptırdığımdan bin kat daha sağlıklı”

Aşı olayı yıllardır dünyanın da gündeminde

Bir bebek 1 yaşına gelmeden 3 defa Hepatit B, 3 defa karma, 2 defa da kızamık aşısı oluyor. Bir çocuk 8 kez thimerosal maddesi alıyor. Bu da 369 mg demek. Türkiye’de yılda ortalama 1.5 milyon bebek doğuyor. Kaba bir hesapla bu da 12 milyon aşı demektir.

Thimerosal konusunda dünyada bir tartışma var

Thimerosal maddesiyle ilgili en çarpıcı açıklamayı civa zehirlenmesi konusunda dünyanın sayılı otoritelerinden biri olarak kabul edilen Kentucky Üniversitesi Kimya Bölümü başkanı Boyd Haley, “Bu maddeyi bir hayvana enjekte ederseniz beyninde hasar oluşur. Canlı bir dokuya enjekte ederseniz hücreleri ölür. Tüm bunları bilip de minik bebeklere bu maddeyi enjekte etmek şok edici bir hatadır” açıklamasını yaptı.

Rusya’da 20 yıl önce yasaklanan “thimerosal” adlı maddeyi, geçen yıllarda Danimarka, Avusturya, Japonya, İngiltere ve İskandinav ülkeleri de aşılarından çıkardı. Ortadaki bu risk yüzünden ABD, İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerde bu kullanılmamaya başlandı.

Eğer gelişmiş ülkelerde bu madde kullanılmıyorsa Türkiye’de de kullanılmaması gerekir. Sağlık açısından maliyet düşünülmemeli. Çünkü bu madde vücuda girdikten sonra atılması çok güç. Türkiye’de bebekler için yılda ortalama 12 milyon “thimerosal”li aşı kullanılıyor. Gerekli koruma tedbirleri alınırken aynı formulasyonla üretilecek aşı yerine hem helal ve tayyib olmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

40 milyon doz aşı ithal ediliyor

Türkiye’de bebeğin doğumundan ilkokul 5’inci sınıfa kadar uygulanan tüm karma aşılarda (DBT, DT, Td, TT, Hepatit) thimerosal var. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye her yıl çocukları difteri, boğmaca, tetanos ve sarılıktan korumak için 40 milyon doz aşı ithal ediyor. Aşıların yüzde 60’ı Bakanlıkça getiriliyor.