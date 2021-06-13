Aşı randevusu alma MHRS, e-Nabız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşı açıklamaları sonrasında aşıyla ilgili son detaylar araştırılmaya başladı. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından aşılama takvimi hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca aşılamada sırası gelen grupları peş peşe açıklıyor. Peki, aşı sırası gelen vatandaşlar aşı randevusu nasıl alacak?

Aşı randevusu nasıl alınır?

MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin. Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.

Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra “Aşı Randevusu Al” seçeneğini tıklayın. Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

AŞI RANDEVUSU OLUŞTURMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi çin MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın 2. doz randevusunu da oluşturacak, bu randevunun bilgileri de kısa mesajla iletilecek.

Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını değiştirilebilecekKoronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilinecek.