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Dünya Aşı olmayı kabul etmeyen hastane çalışanlarını işten çıkardılar!
Dünya

Aşı olmayı kabul etmeyen hastane çalışanlarını işten çıkardılar!

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston şehrindeki bir hastanede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmak istemeyen 150'den fazla çalışanın işten çıkarıldığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 00:14:00 -
Aşı olmayı kabul etmeyen hastane çalışanlarını işten çıkardılar!

Houston Methodist Hastanesi sözcüsü Gale Smith, Kovid-19 aşısı yaptırmayı reddettiği için açığa alınan 200 çalışandan 153'ünün işten çıkarıldığını duyurdu.

Sözcü, hastane yönetiminin, çalışanlara 7 Haziran'a kadar Kovid-19 aşısı yaptırmalarını zorunlu kıldığını, yaptırmayanların önce açığa alındığını, reddetmenin devam etmesi üzerine iş akitlerinin feshedildiğini kaydetti.

Açığa alınan çalışanlardan Kovid-19 aşılarını yaptıranların ise geri dönmesine izin verildiği bildirildi.

Haziran başında, Houston Methodist hastanesinden bir grup çalışan, yönetimin getirdiği zorunlu aşı politikasını hastane dışında düzenledikleri gösteride protesto etmiş, "kobay" olmaya zorlandıklarını savunmuştu.

Kaiser Aile Vakfı tarafından Mart 2021'de yaptırılan bir ankette, ABD genelinde, Kovid-19 aşısını olmaya ilk hak kazanan kesim olmalarına rağmen, bilinmeyen muhtemel yan etkileri endişesi nedeniyle sağlık çalışanlarının yüzde 48'inin aşı olmaktan çekindiği ortaya çıkmıştı.

 

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