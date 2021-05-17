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Sağlık Aşı olmayanların sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?
Sağlık

Aşı olmayanların sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?

Aşı olmayan saat kaçta sokağa çıkabilir? Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan tam kapanma sona erdi. Tam kapanmanın ardından İçişleri Bakanlığı’ndan 17 Mayıs-1 Haziran’da uygulanacak kısıtlamalara ilişkin genelge yayımlandı. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi? 65 yaş üstü aşı olmadıysa ne zaman sokağa çıkabilir?

Yeniakit Publisher
2021-05-17 19:14:00 -
Aşı olmayanların sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?

Türkiye’de 14 Ocak itibariyle aşı uygulaması başladı. Aşı sırası gelenlerin pek çoğu aşılarını yaptırdı. Ancak sırası gelmesine rağmen aşı olmayanlar da mevcut. Peki, aşı olmayanlar sokağa çıkmayacak mı?

Aşı olmayanların sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?

İçişleri Bakanlığı tam kapanmanın ardından ‘Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi’ yayımladı. Buna göre aşı sırası gelen ve aşı olmayan 65 yaş üstü belirli saatlerde sokağa çıkabilir. Genelgede yer alan ifadeler şöyle:

Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler olup, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.

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