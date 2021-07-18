  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Şoförü pozitif çıkmıştı... KKTC Sağlık Bakanı'nın test sonucu geldi
Bir anne daha evladına kavuştu
Fenerbahçe'den beIN Sports açıklaması
Boris Johnson kendini karantinaya aldı
Sağlık Aşı olmayanlar kapalı alanlara alınmayacak mı? Aşı olmayanlara kısıtlama var mı?
Sağlık

Aşı olmayanlar kapalı alanlara alınmayacak mı? Aşı olmayanlara kısıtlama var mı?

Aşı yaptırmayanlara hangi yasaklar uygulanacak? Türkiye’de 64 milyon doza yakın aşı yapıldı. Aşıya ilgi olduğu kadar kararsız olan, aşı yaptırmak istemeyenler de mevcut. Aşı olmayanlar kendilerine bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Peki, aşı olmayanlara hangi yasaklar gelecek? Aşı olmayanlara yasak kısıtlama gelir mi?

Yeniakit Publisher
2021-07-18 14:08:00 -
Aşı olmayanlar kapalı alanlara alınmayacak mı? Aşı olmayanlara kısıtlama var mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 50 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi. Salgının noktalanması içinse toplumun büyük bölümünün aşı olması gerekiyor. Aşı olmayanlar ise kendilerine bir kısıtlama uygulanıp uygulanmayacağını araştırıyor. Peki, aşı olmayanlara hangi yasaklar gelir?

Aşı olmayanlar kapalı alanlara alınmayacak mı? Aşı olmayanlara kısıtlama var mı?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu 14 Temmuz’da toplandı. Toplantıda üyelerin, aşı olmayanlara yönelik yaptırımlarla ilgili önerilerde bulunduğu ileri sürülmüştü. Üyelerin aşı olmayanların kapalı alanlara, düğün salonlarına, konserlere, tribünlere alınmamasının önerildiği iddia edilmişti. Haber 7’nin haberine göre Sağlık Bakanlığı yetkilileri bu iddiaları yalanladı ve toplantıda böyle bir konunun gündeme gelmediğini ifade etti.

3.doz aşı randevusu kimler alabilir? 3. doz randevusu ne zaman alınır?
3.doz aşı randevusu kimler alabilir? 3. doz randevusu ne zaman alınır?

Sağlık

3.doz aşı randevusu kimler alabilir? 3. doz randevusu ne zaman alınır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay