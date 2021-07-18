Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 50 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi. Salgının noktalanması içinse toplumun büyük bölümünün aşı olması gerekiyor. Aşı olmayanlar ise kendilerine bir kısıtlama uygulanıp uygulanmayacağını araştırıyor. Peki, aşı olmayanlara hangi yasaklar gelir?

Aşı olmayanlar kapalı alanlara alınmayacak mı? Aşı olmayanlara kısıtlama var mı?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu 14 Temmuz’da toplandı. Toplantıda üyelerin, aşı olmayanlara yönelik yaptırımlarla ilgili önerilerde bulunduğu ileri sürülmüştü. Üyelerin aşı olmayanların kapalı alanlara, düğün salonlarına, konserlere, tribünlere alınmamasının önerildiği iddia edilmişti. Haber 7’nin haberine göre Sağlık Bakanlığı yetkilileri bu iddiaları yalanladı ve toplantıda böyle bir konunun gündeme gelmediğini ifade etti.