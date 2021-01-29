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Dünya Aşı olmayacağını ilan eden devlet başkanı tepki gösterdi: Tedbirler gereksiz
Dünya

Aşı olmayacağını ilan eden devlet başkanı tepki gösterdi: Tedbirler gereksiz

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüsün yok olmayacağını söyledi, önlemlere tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 18:26:00 -
Aşı olmayacağını ilan eden devlet başkanı tepki gösterdi: Tedbirler gereksiz

Koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, son açıklamasında liderlere mesaj gönderdi.

"Koronavirüs bitmeyecek"

Bolsonaro, liderleri sosyal mesafe önlemlerinden vazgeçmeye ve bunun yerine virüsle "yaşamayı" öğrenmeye çağırırken, "Koronavirüs meselesi ömür boyu devam edecek." uyarısında bulundu.

Tedbirleri eleştirdi

Sosyal medya üzerinden haftalık açıklamasında Bolsonaro, salgına karşı alınan tedbirlere işaret ederek, "Sosyal mesafe önlemleri hiçbir yere götürmez." dedi.

Aşı olmayacağını ilan etmişti

Brezilya Devlet Başkanı, daha önce koronavirüse yakalanmış, aşı olmayacağını söylemişti.

Salgın bilançosu

Koronavirüs kaynaklı 9 milyondan fazla vaka görülen Brezilya'da, 221 bini aşkın ölüm yaşandı.

Ülke, vaka sayısı bakımından ABD ve Hindistan'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

 

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Yorumlar

Mustafa

Abd darbe yaptı, böyle ....lar başa geçti, tedbir denen birşey var.
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mustafaa

korana virüs zaten uydurma ölenlerin binde 999 normal ölüm zaten bu virüsün arkasında çoooooooooooooook değişik planlar var ama ne
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