Aşı olmayacağını ilan eden devlet başkanı tepki gösterdi: Tedbirler gereksiz
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüsün yok olmayacağını söyledi, önlemlere tepki gösterdi.
Koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, son açıklamasında liderlere mesaj gönderdi.
"Koronavirüs bitmeyecek"
Bolsonaro, liderleri sosyal mesafe önlemlerinden vazgeçmeye ve bunun yerine virüsle "yaşamayı" öğrenmeye çağırırken, "Koronavirüs meselesi ömür boyu devam edecek." uyarısında bulundu.
Tedbirleri eleştirdi
Sosyal medya üzerinden haftalık açıklamasında Bolsonaro, salgına karşı alınan tedbirlere işaret ederek, "Sosyal mesafe önlemleri hiçbir yere götürmez." dedi.
Aşı olmayacağını ilan etmişti
Brezilya Devlet Başkanı, daha önce koronavirüse yakalanmış, aşı olmayacağını söylemişti.
Salgın bilançosu
Koronavirüs kaynaklı 9 milyondan fazla vaka görülen Brezilya'da, 221 bini aşkın ölüm yaşandı.
Ülke, vaka sayısı bakımından ABD ve Hindistan'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor.