  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Aşı olmak istemeyince Bakan Fahrettin Koca devreye girdi
Aktüel

Aşı olmak istemeyince Bakan Fahrettin Koca devreye girdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olmak istemeyen anaokulu öğretmenini ikna ederek, aşı olmasını sağladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 12:05:00 - 2021-04-16 12:06:06

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırmamak için hiçbir sebep olmadığını vurguladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabında, annesiyle telefonda görüşüp aşı olmaya ikna ettiği için kendisine "Meğer ikna ekibi Sağlık Bakanımızmış" sözleriyle teşekkür eden "İrem" kullanıcı adlı bir kişinin paylaşımına yer verdi.

Bu paylaşımında İrem'e yanıt veren Koca, "Öncesinde sizin de katkınız az değil. Annenizin aşı olmayı kabul etmesinden hepimiz mutluyuz." ifadesini kullandı.

İrem'in paylaşımda Koca'nın, anneyle yaptığı telefon görüşmesine ilişkin video da yer aldı. Bakan Koca, görüşmede, "Özellikle ramazan döneminde bütün anaokulu ve ilkokul öğretmenlerinin aşılarını tamamlayalım istiyoruz. Çünkü devamında ilkokul ve okul öncesi dönemin eğitimini sürdürmekte ısrarlıyız. O nedenle aşı sorununu çözelim istiyoruz. Böyle de bir sorun olduğu söylenince... Yaptırmamak için sebep olmamalı. Bu sebeple sizinle görüşelim dedim, o nedenle rahatsız etmiş olduk, bu arada aşınızı da olmuş oldunuz." ifadeleriyle aşının önemini anlattı.

Anne ise aşıya karşı olmadığını ve bu aralıkta aşısını yaptırdığını aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Alparslan Kuytul yine siyaset peşinde!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Alparslan Kuytul yine siyaset peşinde!

Furkan Vakfı Kurucu Genel Başkanı Alparslan Kuytul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir aile ile iftarda buluşmasını hedef aldı...
Kuruluş Osman, Kardeşlerim ve EDHO'nun yayınlandığı ATV'de flaş karar! Bir dizi final kararı aldı
Medya

Kuruluş Osman, Kardeşlerim ve EDHO'nun yayınlandığı ATV'de flaş karar! Bir dizi final kararı aldı

Kuruluş Osman, Kardeşlerim, Bir Zamanlar Çukurova ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımların yer aldığı ATV'de bir dizi final yapma ka..
Viyana’daki nükleer anlaşma görüşmeleri sona erdi: İran: Aksi halde görüşmeleri durdururuz
Dünya

Viyana’daki nükleer anlaşma görüşmeleri sona erdi: İran: Aksi halde görüşmeleri durdururuz

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı sona erdi. İran'dan ise tehdit içerikli bir açıklama ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay