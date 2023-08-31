Aşı olanları tedirgin eden koronavirüs açıklaması!

Danimarka, İsrail, Güney Afrika, ABD ve İngiltere'de görüldükten sonra son haftalarda seyahat geçmişi olmayan kişilerde de görülmeye başlanan koronavirüsün yeni varyantının aşı olan kişileri enfekte etme olasılığının yüksek olduğu belirtildi.

Covid-19 vakalarının birçok ülkede yeniden tırmanışa geçtiği iddia ediliyor.

Uzmanlar, 'yaz pikine' Omicron'un alt varyantı Eris'in neden olduğunu belirtiliyor. Ancak dünyayı yeniden alarma geçiren bir başka varyant ortaya çıktı. 'PİROLA' olarak adlandırılan BA.2.86 varyantının da tehlikeli olduğu öne sürülüyor.

Aşı olanlar dikkat!

ABD sağlık yetkilileri geçtiğimiz hafta yaptıkları açıklama ile BA.2.86 varyantının yüksek sayıda mutasyon geçirdiğini ve daha önce aşılanmış insanları enfekte etme olasılığının daha yüksek olduğunu açıkladı.

İlk olarak Danimarka, İsrail, Güney Afrika, ABD ve İngiltere'de görülen varyant son haftalarda seyahat geçmişi olmayan kişilerde de görülmeye başlandı. Araştırmacılar buradan yola çıkarak hastalığın birden fazla bölgeye yayıldığını vurguluyor.

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