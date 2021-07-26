Özellikle Doğu ve Güney Doğu illerinde aşılama hızının son derece düşük olduğu ifade ediliyor. Söz konusu bölgelerde yer alan illerde hekimler her yaş grubuna aşı olmaları yönünde tavsiyelerde bulunuyor. Son olarak Şanlıurfa’da aşı olanlara hediye verileceği açıklandı. Peki, aşı olana ne hediye edilecek?

Aşı olana hediye imi verilecek? Korona aşısı yaptırana ne hediyesi verilecek?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında en az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu kentler arasında yer alan Şanlıurfa'da, bu rakamların üst sıralara çekilmesi amacıyla Şanlıurfa Valiliği koordinesinde çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda, genç nüfusun yüksek olduğu Şanlıurfa'da, 18 ila 25 yaş arasındaki kişilerin aşı yaptırmasını teşvik etmek amacıyla çeşitli hediyeler verilecek. Bu yaş gruplarında aşı yaptıran kişiler arasında her hafta yapılacak çekilişle tablet ve bisiklet gibi hediyeler dağıtılacak.

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