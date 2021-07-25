Aşı olan koronaya yakalanır mı? Korona aşısı ne zaman etkisini gösteriyor?
Korona aşısı ne zaman korumaya başlıyor? Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de delta virüs yaygın mutant olmaya başladı. Artan vaka sayılarıyla birlikte aşı olanların pek çoğu 'Aşı olan korana olmaz mı?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, aşı olan ne kadar süre sonra koronadan korunuyor? Aşı olan başkasına korona bulaştırır mı?
Koronavirüs salgınının noktalanması eski günlere dönüş için aşılama oranının son derece yüksek olması gerekiyor. Uzmanlar artan vakalar sebebiyle 4.pikin içerisinde olduğumuzu ancak bu saatte salgının ‘aşısızların’ salgını olacağını belirtiyor. Aşı olanlar ise ne zamandan sonra kendilerini güvende hissetmeleri gerektiğini merak ediyor.
Aşı olan koronaya yakalanır mı? Korona aşısı ne zaman etkisini gösteriyor?
Uzmanlar, aşının hastalığa yakalanmayı değil ağır geçirme ihtimalini ortadan kaldırdığını belirtiyor. Aşı olanların da koronaya yakalanabileceği ve hafif şekilde atlatabileceklerini ifade ediliyor. Aşının 2. dozdan 14 gün sonra korumaya başladığı ancak kesinlikle kuralların ihmal edilmemesi gerektiği belirtiliyor. Çünkü aşı olan birey virüsü alabilir kendi hasta olmasa da başka birine koronayı bulaştırabilir. Bu sebeple bir süre daha yaşamlarımızda maske, mesafe, hijyen ve havalandırma kurallarının olması gerekiyor. Özellikle kapalı alanlarda hepafiltreli havalandırmaların olması gerektiği ifade ediliyor.