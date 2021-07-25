Koronavirüs salgınının noktalanması eski günlere dönüş için aşılama oranının son derece yüksek olması gerekiyor. Uzmanlar artan vakalar sebebiyle 4.pikin içerisinde olduğumuzu ancak bu saatte salgının ‘aşısızların’ salgını olacağını belirtiyor. Aşı olanlar ise ne zamandan sonra kendilerini güvende hissetmeleri gerektiğini merak ediyor.

Aşı olan koronaya yakalanır mı? Korona aşısı ne zaman etkisini gösteriyor?

Uzmanlar, aşının hastalığa yakalanmayı değil ağır geçirme ihtimalini ortadan kaldırdığını belirtiyor. Aşı olanların da koronaya yakalanabileceği ve hafif şekilde atlatabileceklerini ifade ediliyor. Aşının 2. dozdan 14 gün sonra korumaya başladığı ancak kesinlikle kuralların ihmal edilmemesi gerektiği belirtiliyor. Çünkü aşı olan birey virüsü alabilir kendi hasta olmasa da başka birine koronayı bulaştırabilir. Bu sebeple bir süre daha yaşamlarımızda maske, mesafe, hijyen ve havalandırma kurallarının olması gerekiyor. Özellikle kapalı alanlarda hepafiltreli havalandırmaların olması gerektiği ifade ediliyor.