Koronavirüs salgınında bir yılı geride bıraktık. Her gün dünyanın dört bir yanında binlerce kişi koronadan dolayı yaşamını yitiriyor. Ülkemizde aşı uygulaması 14 Ocak 2021’da başladı. Peki, aşı olan korona olur mu?

Aşı olan korona oluyor mu? Korona aşısı oldum hasta olur muyum?

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle, aşının ağır hastalık riskini ortadan kaldırdığını ifade etti. Karagülle, “Aşılanan grubun daha kolay atlattığını, evde tedavi edilerek geçtiğini görüyoruz. Zaten aşı ile ilgili olan çalışmalar da bize bunu göstermekteydi. 40-60 yaş grubu arasında oldukça fazla hasta yoğun bakımlarımızda. Covid ile en çok ilgilenen hastanelerden birisi olarak vatandaşımıza şunu rahatlıkla ve açık yüreklilikle söylüyorum, bu hastalık yaşlıların hastalığı değil. Bu hastalık artık gençlerin de hastalığı” dedi.

Uzmanlar, aşılanan kişilerin de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmesi gerektiğini belirtiyor. Aşı olan bir kişi virüsü alabilir kimi zaman belirtisiz kimi zaman ise hafif şekilde hastalığı atlatabilir. Ancak bu dönemde maske kullanılmazsa kişi kendi hasta olmasa bile aldığı virüsü başkasına yayabilir. Bu sebeple aşılananların rehavete kapılmaması son derece önemli.