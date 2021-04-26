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Sağlık Aşı olan korona oluyor mu? Korona aşısı oldum hasta olur muyum?
Sağlık

Aşı olan korona oluyor mu? Korona aşısı oldum hasta olur muyum?

Korona aşısı olana virüs bulaşıyor mu? Koronavirüs salgınının sona ermesi için tüm toplumların büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü ise tüm dünyanın aşılanmasının 2024 yılını bulabileceğini belirtiyor. Ülkemizde aşılarla ilgili erken dönemde atılan adımlar son derece kıymetli oldu. Türkiye en çok aşı yapan ilk 6 ülke arasında yer alıyor. Artan vakalar sebebiyle pek çok kişi aşı olduktan sonra hastalığa yakalanma ihtimallerinin olup olmadığını araştırıyor. Korona aşısı oldum hastalık bulaşır mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-26 00:01:00 -
Aşı olan korona oluyor mu? Korona aşısı oldum hasta olur muyum?

Koronavirüs salgınında bir yılı geride bıraktık. Her gün dünyanın dört bir yanında binlerce kişi koronadan dolayı yaşamını yitiriyor. Ülkemizde aşı uygulaması 14 Ocak 2021’da başladı. Peki, aşı olan korona olur mu?

Aşı olan korona oluyor mu? Korona aşısı oldum hasta olur muyum?

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle, aşının ağır hastalık riskini ortadan kaldırdığını ifade etti. Karagülle, “Aşılanan grubun daha kolay atlattığını, evde tedavi edilerek geçtiğini görüyoruz. Zaten aşı ile ilgili olan çalışmalar da bize bunu göstermekteydi. 40-60 yaş grubu arasında oldukça fazla hasta yoğun bakımlarımızda. Covid ile en çok ilgilenen hastanelerden birisi olarak vatandaşımıza şunu rahatlıkla ve açık yüreklilikle söylüyorum, bu hastalık yaşlıların hastalığı değil. Bu hastalık artık gençlerin de hastalığı” dedi.

Uzmanlar, aşılanan kişilerin de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmesi gerektiğini belirtiyor. Aşı olan bir kişi virüsü alabilir kimi zaman belirtisiz kimi zaman ise hafif şekilde hastalığı atlatabilir. Ancak bu dönemde maske kullanılmazsa kişi kendi hasta olmasa bile aldığı virüsü başkasına yayabilir. Bu sebeple aşılananların rehavete kapılmaması son derece önemli.

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