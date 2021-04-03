  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Aşı olan devlet başkanı koronavirüse yakalandı
Dünya

Aşı olan devlet başkanı koronavirüse yakalandı

21 Ocak 2021'de Sputnik V aşısını olan Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 08:48:00 -
Aşı olan devlet başkanı koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalanan dünya liderlerine Arjantin Devlet Başkanı da katıldı.

"Yaptırdığım antijen testi pozitif sonuçlandı"


Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün ateşimin 37,3 çıkması ve hafif baş ağrısı hissetmem üzerine yaptırdığım antijen testi pozitif sonuçlandı. PCR testi sonuçlarını beklememe rağmen kendimi karantinaya aldım, mevcut protokollere uyuyorum ve şahsi doktorumun talimatlarını uyguluyorum." ifadelerini kullandı.

Doğum gününde pozitif çıktı

Son 48 saat içinde temaslı olduğu kişilere haber verdiğini aktaran Fernandez, "Fiziksel olarak iyiyim, doğum günümü bu haberi almamış olarak bitirmek istememe rağmen moralim de iyi. Bugün doğum günümü hatırlayarak bana gösterilen çok sayıda sevgi gösterisi için en içten teşekkürlerimi sunuyorum." paylaşımında bulundu.

Ocak ayında aşı yaptırmıştı

62 yaşındaki Devlet Başkanı Fernandez, 21 Ocak 2021'de Sputnik V ile koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

KaraHuriye

"Koronavirüse yakalanan dünya liderlerine Arjantin Devlet Başkanı da katıldı." ..
  • Yanıtla
Rus uzmandan çarpıcı açıklama: Türkiye ABD'nin tuzağına düşmeyecek
Gündem

Rus uzmandan çarpıcı açıklama: Türkiye ABD'nin tuzağına düşmeyecek

Rus uzman Nikolay Kostikin, ABD’li general Ben Hodges’in, Türkiye dahil Karadeniz ülkelerinin Rusya’ya karşı birleşmesi gerektiği yönündeki ..
Esnaf ziyaretinde Akşener'e büyük şok!
Siyaset

Esnaf ziyaretinde Akşener'e büyük şok!

Konya'da esnaf ziyaretinde bulunan Meral Akşener'e HDP tepkisi geldi. Bir esnaf, HDP'nin CHP ile yapılan ittifakta artık gizli olmadığını be..
'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten ifadesi alındı! Yılmaz Özdil, kendini böyle savunmaya çalıştı
Gündem

'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten ifadesi alındı! Yılmaz Özdil, kendini böyle savunmaya çalıştı

Sözcü'de kopyala yapıştır yapan Yılmaz Özdil, 'Atatürk'ün hatırasına hakaret' suçundan ifade verdi. Özdil, kendini "Atatürkçüler Atatürk’e h..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay