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Asi Nehri'ni su canavarları kapladı!

Lübnan'danbaşlayarak Suriye'den Türkiye sınırına ulaşan Asi Nehri'nin köprü direklerine takılan su sümbülleri nehri kapladı.

07 Aralık 2018 Cuma 14:58
Asi Nehri'ni su canavarları kapladı!

Lübnan’dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye’ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri, son günlerde adından çok üzerini kaplayan su sümbülleri ile konuşuluyor.

Yaklaşık 556 kilometre uzunluğa sahip olan ve 98 kilometresi Türkiye sınırları içerisinde bulunan Asi Nehri, Samandağ ilçesi Meydanköy sahillerinden denize dökülüyor. Asi Nehri’nin, Antakya yakasında ise köprü direklerine takılan su sümbülleri, hızla büyüyerek nehri istila ediyor. Vatandaşlar ise Hatay’ın incisi diye adlandırılan Asi Nehri’nden bu görüntünün giderilmesini istiyor.

'Birkaç sefer temizlediler ama...'

Su sümbüllerinin iyi bir bitki olmadığını ifade eden Ali Aşkar, sümbüllerin bir buçuk aydır Asi Nehri’nde olduğunu söyledi. Aşkar, “Ben sabahları yürüyorum burada, temizlemeye çalıştı belediye birkaç sefer temizlediler ama galiba birikmesini bekliyorlar, bu sefer çok birikti. Kaynağını da ben bilmiyorum nereden geldiğini de bilmiyorum bu sümbüllerin. Ama iyi bir şey değil temizlemeleri gerekiyor. Galiba hava koşullarından dolayı hızlı büyüdüler, şimdi duruyor bakalım ne olacak, bekliyoruz” dedi.

Asi Nehri’nde içler acısı bir görüntünün olduğunu söyleyen Ömer Duranoğlu ise, “Ben her gün bu köprüden geçiyorum ve ilgimi bir şey çekti. Asi Nehri’nde sümbül mü, lale mi bilmiyorum da niye bu Asi’nin içinde anlamadım, çiçek yok, bir şey yok. Burada büyükşehir belediyesi temizlik yaptı, suyun daha güzel görünümünü sağlamak için. Maalesef içler acısı bir şey var suyun üzerinde, karton atmışlar üstüne, ambalaj atmışlar. Çok kötü görüntü oluştu şu an, insanların gözünde izlenimi çok kötü bir görüntü oluşturdu. Asi Nehri’nde sümbülün ne işi var ben anlamadım” dedi. 

Asi Nehri’nin dünyanın tek ters akan nehri olduğunu vurgulayan Adem Uzunparmak da yetkilileri göreve davet etti. Uzunparmak, “Asi Nehri bu, dünyanın tek ters akan nehri. Hatay’ımızın göz bebeği olması gerekirken pislik içinde. Bu ne olduğu belli olmayan şey hep burada duruyor. Oradan bakıldığında burası tarla mı Asi mi belli değil” dedi.

Büyükşehir belediyesi temizleme çalışmalarını sürdürüyor

Kış aylarında oluşan olumsuz hava koşullarıyla birlikte her sene Suriye taraflarından Hatay’a doğru geldiği tahmin edilen su sümbülleri, bu yıl sayısının artış göstermesiyle görenleri şaşırtan bir görüntüye neden oldu. Özellikle merkez ilçe Antakya’da köprü ayaklarına takılan sümbüller, belirli alanlarda birikerek bulundukları noktaları istila etti. Giderek artış gösteren su sümbüllerini temizlemek için Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. Kepçe, tekne ve insan gücüyle çalışmalarını sürdüren ekipler, Asi Nehri’ni eski görünümüne kavuşturmaya çalışıyor.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 14:58
  1. Hatay Büyükşehir Belediyesi
  2. asi nehri

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