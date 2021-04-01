Türkiye’de koronovirüs aşı uygulaması 14 Ocak 2021’de başladı. Öncelikle ülkemize Çin aşısı geldi. Geride bıraktığımız hafta ise Türkiye’ye Alman aşısı geldi. Vatandaşlar aşı randevusu alırken hangi aşıyı nasıl tercih edeceklerini araştırıyor. Peki, aşı randevusu nereden nasıl alınır?

Aşı nasıl seçilir? Hangi korona aşısını olacağımı nasıl seçeceğim?

Türkiye’de Çin ve Alman koronavirüs aşıları uygulanıyor. Vatandaşlar aşı randevusu alırken hangi aşı için nasıl randevu alacaklarını araştırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada vatandaşların kendi aşılarını tercih etme haklarını olduğunu ifade etti. Fahrettin Koca, “Sırası gelen, 'Ben Biontech aşısı olmak istemiyorum.' dediğinde, Sinovac aşısı olabilecek. Bu anlamda sırası gelenin yaptırmama hakkı olacak. Çünkü onam formu alınarak yapılıyor" diye konuştu.

MHRS, E Nabız ya da E devlet sistemi üzerinden aşı randevusu oluşturabiliyorsunuz. MHRS sistemine giriş yaptığınızda ve aşı randevusu oluştur kısmına tıkladığınızda karşınızda hastane,, poliklinik tercihlerinin yanı sıra ‘Sinovac ve Biontech’ seçeneği çıkacak. Arzu ettiğiniz aşıyı seçip randevunuzu oluşturabilirsiniz.

Öte yandan ALO 182 üzerinden de randevu alabilirsiniz.

MHRS AŞI RANDEVUSU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ