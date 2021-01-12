Aşı, magazin malzemesi yapılmasın! Şarkıcı Alişan’ın aşı pozu ortalığı karıştırdı

Göksel Çağlav Ankara

Henüz test aşamasında olan aşının, ‘özel kişilere el altından yapılıyor’ imajının verilmesi, aşı konusunda vatandaşların da yeterince bilgi sahibi olmadığını bir kez daha gösterdi. Özellikle sağlık çalışanlarının sosyal medya hesaplarından, “Aşı olan şarkıcı gelip bizim yerimize de nöbet tutsun” tepkisi, aşı tartışmalarını başka bir yöne taşıdı.

Bu hafta başlayacak

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmelerde bulunan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, vatandaşların kamu spotları ile aşı konusunda çok net şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini belirterek, “Türkiye’deki aşılama çalışmaları sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla bu hafta başlayacak. Aşının vatandaşa çok iyi anlatılması şart. Özellikle faz-3 sonuçlarının vatandaşın anlayabileceği dilde anlatılması aşı tedirginliğini ortadan kaldıracaktır. Aşılar yüzyıllardır salgınlara karşı en etkili silahımız. Ancak vatandaşın algılayabilmesi için net anlamlı cümlelerle mutlaka açıklanmalıdır. Şu anda elimize ulaşan koronavirüs aşısı olan Çin aşısı dışında herhangi bir alternatif yok. Bu alternatiflerin de artırılması gerekiyor. İkinci nokta da vatandaşın net olarak bilgilendirilmesidir” dedi.

3-4 ayda aşılama biter

Türkiye genelinde aşı çalışmalarının 3-4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanabileceğine de dikkat çeken Dr. Eryazğan, “Bundan sonraki süreçte de hızlı bir şekilde aşı teminine gidilmesi gerekiyor. Toplumun bir kısmının aşılanıp, diğer bir bölümünün aşılanmaması, bir kısmının temaslı, bir kısmının hasta olması aşılama sonuçlarını etkileyecektir. Aşılama çalışmalarının uzun süreye yayılmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Aşı kampanyaları Türkiye gibi kalabalık toplumlar için hızlı bir şekilde yapılarak sonuçlandırılmalı. Ayrıca aşılama işini normal sağlık hizmetlerinden ayırmamız gerekiyor. 15 bin aşı merkezi kurup günde en az 100’er aşılamayla, günde bir buçuk milyona ulaşılırsa, üç ay içerisinde aşılamayı tamamlamak mümkün. Aşıların yapılacağı, aşı merkezlerinin kurulması da son derece önemli” dedi.

Aşı çalışmalarının gizlilik içerisinde yapılması gerektiğine da işaret eden Dr. Eryazğan, şöyle devam etti; “Toplumun önünde olan sanatçıların bu gibi fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmasında sakınca görüyoruz. Çünkü kişilerin aşılar konusunda kafalarında soru işaretleri oluşuyor. Bu çalışmada magazinsel bir şekilde kameraların önünde yaptırılması ve bunun servis edilmesi çok doğru değil.”