Aşı karşıtlarının komplo teorileri, iki asırdır bilimsel dayanak bulamadı

Kovid-19 salgınıyla yeniden gündeme gelen aşı karşıtı grupların komplo teorileri, ilk modern aşının uygulandığı zamandan bu yana geçen yaklaşık iki yüzyıllık sürede hiçbir bilimsel temel bulamadı - Sığır derisinden alınan çiçek aşısı için "aşı yapılırsa çocuklar sığıra benzer" şeklindeki propagandalar ile İngiltere'deki fanatik rahiplerin, "hastalığın günahlar için verilen ceza ve aşının şeytanlık olduğu" yönündeki söylemleri, bilimsel gerçeklerin önüne geçemedi - Dünya genelinde çocuk felci ortadan kaldırıldığı halde fanatiklerin kışkırtmaları nedeniyle iki ülkede aşısız binlerce çocuk sakat kaldı - ODTÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ural Akbulut: - "Aşılar sayesinde her yıl 3 milyon insanın ölmesi engelleniyor. Aşı yaptıranların oranı hedeflenen düzeye ulaşırsa 1,5 milyon kişinin daha ölmesi engellenebilecek" - "Kovid-19 aşısı yaptırmak bu nedenle büyük önem taşıyor. Yeni geliştirilen her üç aşının da güvenilir ve etkili olduğu bilimsel olarak kabul edilmiştir. Bu aşılar milyonlarca insanın yaşamına sağlıklı olarak devam etmesi için önemli bir gelişmedir" - "Aşı karşıtlığı devam ederse Kovid-19 salgını yıllarca sürebilir ve milyonlarca can alabilir. Buna izin verilmemeli. Bu salgında aşı yaptırmamak başkasının canına kastetmek demektir"