Aşı karşıtı miting iptal mi? 11 Eylül'de aşı karşıtı miting var mı?

Maltepe Kaymakamlığı, cumartesi günü yapılacak aşı karşıtı mitinge bulaş riski nedeniyle izin vermedi. Anadolu Birliği Partisi, 11 Eylül’de İstanbul Maltepe’de aşı ve PCR karşıtı miting düzenleyecekti.

Büyük Uyanış Mitingi” adı verilen miting için aşı karşıtları Twitter’da kampanya başlatmıştı. Maltepe Kaymakamlığı, 11 Eylül Cumartesi günü yapılacak mitinge bulaş riski nedeniyle izin verilmeyeceğini bildirdi. Maltepe Kaymakamlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Maltepe Kaymakamlığı'nın izinleriyle 11.09.2021 tarihinde Maltepe Miting Alanı’nda 'Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor' konulu bir miting düzenleneceği yönünde haber ve paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu etkinliğin düzenlenmesi için izin verilmesi talebiyle Anadolu Birliği Partisi tarafından 23.08.2021 tarihinde Kaymakamlığımıza yapılan başvuruya; toplu yapılacak etkinliklerin Covid-19 virüsünün bulaş riskini artıracağı ve salgınla mücadele çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilerek izin verilmemiştir."

İstanbul Valiliği'nden aşı karşıtı mitingi izin çıktı

Maltepe Kaymakamlığının aşı karşıtı mitingine ilişkin kararın aksine İstanbul Valiliği, cumartesi günü aşı karşıtlarının Maltepe'de yapacağı mitinge izin çıktı.