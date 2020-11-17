Aşı kararını verdiler

Koronavirüs sebebi ile en fazla can kaybının yaşandığı Belçika, geliştirilecek aşının ülkede zorunlu olmayacağını duyurdu.

8 milyon aşı temin edilecek

Belçikalı sağlık otoritelerinin ortak kararıyla belirlenen politikaya göre vatandaşların hizmetine 8 milyon aşı sunulacak. Konuya ilişkin detaylar ise yetkili sağlık komisyonu tarafından belirlenecek.

Belçika tarafından yapılan açıklamaya göre aşı dağıtım ve uygulama programının maliyetlerinin federal kurumlar ve bölge yönetimlerinin bütçelerinden ortaklaşa karşılanacağı ve "Korona Komiserliği" eliyle yönetileceği ifade edildi. Konuya ilişkin genel koordinasyon ve iletişim görevini yürütecek özel bir birimin de kurulacağı aşı programı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yürütülen anlaşmalara paralel olarak ilerleyecek.