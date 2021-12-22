Aşı işe yaramadı mı? Almanya Omicron'a karşı kısıtlamaya gidiyor

28 Aralık'tan itibaren geçerli olacak önlemler uyarınca özel buluşmalarda en fazla aşılı ve iyileşmiş 10 kişi bir araya gelebilecek. Bu buluşmalarda 14 yaşından küçük çocuklar ise belirlenen kişi sayısından muaf tutulacak. Futbol maçları gibi büyük etkinlikler ise seyircisiz düzenlenecek, ayrıca gece kulüpleri ve diskotekler de kapılarını kapatacak. Yılbaşı kutlamalarının yapılması ve havai fişek satışları da yasaklandı.

Almanya'da aşısız olanlara zaten sert önlemler uygulanıyordu. Aşısızlar, halihazırda süpermarket ve eczane gibi zaruri ihtiyaçların karşılandığı yerler dışında kapalı mekanlara giremiyor.

Almanya beşinci dalga tehdidi altında

Toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında önlemlerin Noel sonrası yürürlüğe gireceğine dikkat çeken Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ancak tatil döneminde herkesin sorumluluk içinde hareket etmesini istedi.

Şu anda salgının gidişatı ile ilgili olarak "garip bir ara dönem" yaşandığını ifade eden Scholz, daha önce dördüncü dalgaya karşı alınan önlemlerin yavaş yavaş etkisini gösterdiğini, ancak diğer yandan Almanya'nın şu anda Omicronlu beşinci dalga tehdidi altında olduğunu söyledi.

Aşı kampanyasının Noel tatili döneminde devam edeceğini söyleyen Scholz, hedefin bu yılın sonuna kadar 30 milyon doz hatırlatma dozuna ulaşmak olduğunu kaydetti. Scholz, Omicron kaynaklı vakalarda hızlı bir artışa karşı hazırlıklı olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Almanya'da salgın verilerini izleyen ve hükümete danışmanlık yapan Robert Koch Enstitüsü (RKI), Omicron kaynaklı vakalara karşı sert önlemler alınmasını istemişti. Öte yandan federal yönetim ve eyaletlerden daha sert önlemler alınmasını talep eden sesler de var. Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, federal hükümete aşı zorunluluğu getirmesi çağrısında bulunuyor.