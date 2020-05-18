Aşı geliştiricisinden şok itiraf: İnsan cenininden ürettiğimiz aşılar...
Gazeteci Mehmet Ali Önel, Küresel ilaç tröstlerinin bir numaralı aşı geliştirme uzmanı Stanley Plotkin'in aşılarda domuz da dahil hayvan ve insan ceninin kullanıldığı ve sonuçlarının araştırılmadığı itirafını yaptığı bir video paylaştı.
yeniakit.com.tr
Gazeteci Mehmet Ali Önel'in sosyal medya hesabından paylaştığı bir video şoke etti.
Önel'in "Küresel ilaç tröstlerinin bir numaralı aşı geliştirme uzmanı Dr. Stanley Plotkin itiraf ediyor; 'Kızamıkçık, suçiçeği, rotavirus, şarbon ve kuduz gibi aşılarda insan ve hayvan cenini parçaları kullandık ancak muhtemel yan etkilerini araştırmadık' " notuyla paylaştığı videoda, Dr. Stanley Plotkin'in, aşıların içeriside domuz dahil olmak üzere hayvan ve insan ceninin kullanıldığını ve sonuçlarının ise araştırılmadığını itiraf ediyor.
Mahkeme huzurunda olduğu anlaşılan ve insanın kanını donduran videoda Plotkin, tek bir çalışmada 76 ceninin kullanıldığını söylüyor.
Aktüel
ABD'li aktörden gazetecilere ödül teklifi: "Aşı hakkında gerçeği yazana 100 bin dolar vereceğim!"
Aktüel
Çarpıcı açıklama: İlaç, aşı ve endüstriyel gıda sektörleri yüz binlerce akademisyeni finanse ediyor ve istediklerini söyletiyorlar
Gündem
Dilipak'ın sözleri etkili mi oldu? Bomba anket: İşte koronavirüs aşısı yaptırmak istemeyenlerin oranı!
Aktüel
Bu 'şeytanın anıtı'nı kim dikti? Üzerinde "Deccal'in 10 emri" yazılı: "Dünya nüfusu 500 milyona indirilmeli"
Dünya
Dünyayı azaltma planı işliyor: Çin sızan bilgiyi hemen ortadan kaldırdı! Koronavirüs erkekleri...
Gündem
Erdoğan'ın eski danışmanı Davos'taki çarpıcı konuşmaları aktardı! İnsanlığı küçük bir elit grup idare edecek