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Aşı geliştiricisinden şok itiraf: İnsan cenininden ürettiğimiz aşılar...

Gazeteci Mehmet Ali Önel, Küresel ilaç tröstlerinin bir numaralı aşı geliştirme uzmanı Stanley Plotkin'in aşılarda domuz da dahil hayvan ve insan ceninin kullanıldığı ve sonuçlarının araştırılmadığı itirafını yaptığı bir video paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 20:20:00 -

 yeniakit.com.tr 

Gazeteci Mehmet Ali Önel'in sosyal medya hesabından paylaştığı bir video şoke etti.

Önel'in "Küresel ilaç tröstlerinin bir numaralı aşı geliştirme uzmanı Dr. Stanley Plotkin itiraf ediyor; 'Kızamıkçık, suçiçeği, rotavirus, şarbon ve kuduz gibi aşılarda insan ve hayvan cenini parçaları kullandık ancak muhtemel yan etkilerini araştırmadık' " notuyla paylaştığı videoda, Dr. Stanley Plotkin'in, aşıların içeriside domuz dahil olmak üzere hayvan ve insan ceninin kullanıldığını ve sonuçlarının ise araştırılmadığını itiraf ediyor. 

Mahkeme huzurunda olduğu anlaşılan ve insanın kanını donduran videoda Plotkin, tek bir çalışmada 76 ceninin kullanıldığını söylüyor.

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