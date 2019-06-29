ASGD: “Yerel basını yok etmek, halkı hafızasız bırakmaktır”

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Genel Başkanı İbrahim Erdoğan, yerel basının yok olmasına sessiz kalınmasının, başta yönetenler olmak üzere toplumun bütünkesimleri için büyük vebal olduğunu söyledi.

Son günlerde Bursa da dahil olmak üzere, mahallî basında çok sayıda işten çıkarmaların yaşandığına ve gazetelerin kapılarına kilit vurulduğuna işaret eden ASGD Genel Başkanı İbrahim Erdoğan, Anadolu basınının, 1 Temmuz 2019 tarihi itibarı ile birlikte, büyük oranda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Erdoğan, “Yerel gazetelerimizin yayımladıkları resmî ilânlara karşılık kestikleri faturaların tahsilinde, geçmiş dönem vergi borcu olup olmadığını gösteren belge aranmasına 1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla yeniden başlanacak. 6183 sayılı kanunla getirilen bu uygulama gereğince, işletmelerin vergi borçları varsa, ilgili fatura bedeli doğrudan mahsup edilerek vergi daireleri hesabına aktarılacak. Büyük ekonomik sıkıntı sebebiyle daha önce ertelenen sorun,yerel medya işletmelerinin elini kolunu bağlamak üzere; 1 Temmuz 2019’da ne yazık ki yeniden gündeme geliyor. Dövizdeki âni yükseliş ve sonrasındaki kur dalgalanmaları, kâğıt başta olmak üzere kalıp, boya gibi bütün girdi malzemelerinde fâhiş artışlara sebep oldu.

Buna paralel olarak da son yıllarda resmî ilân gelirlerinde sürekli geriye gidiş gerçeğiyle karşı karşıya kalınınca, yerel basın için tehlike çanları iyiden iyiye çalmaya başladı. Aynı şekilde daralan ekonominin özel reklam gelirlerini de olumsuz etkilemesi, basın işletmelerinin kendi çabalarıyla dar boğazı aşabilmelerini tamamen imkânsızlaştırdı. Bu arada yerel basına asıl bitirici darbeyi ise yargı reformu paketi içerisinde yer alan, resmî ilânlarla ilgili bir düzenleme vuruyor. Buna göre yerel basının resmî ilân gelirlerinin yüzde 35’ine tekâbül edenicra ve iflas ilânlarının gazetelerde yayınlanma zorunluluğu ortadan kaldırılarak, oluşturulacak olan bir dijital platforma kaydırılıyor. Yerel basına öldürücü darbe işte tam da bu düzenleme ile geliyor. Anadolu basınının her konuda sesi olmayı ilke edinen ASGD olarak, başta ülkemiz yöneticileri olmak üzere toplumun bütün kesimlerini ciddiyetle uyarıyoruz. Yerel basını yok eden uygulamaları bir bir yürürlüğe sokmak ve bu acımasız kararlara duyarsız kalmak, halkımızı belleksiz bırakmaktır. Önemle altını çizelim ki, sorumlular için de vebâli çok büyük olacaktır. Zira mahallî gazeteler tarihin karalama defterleri, gazeteciler de arşiv niteliğindeki bu belgelerin gönüllü birer tarih yazıcılarıdır.O sebeple diyoruz ki; 1 Temmuz 2019’da ‘vergi borcu yoktur’ yaptırımının yürürlüğe girmesi acilen ertelenmelidir. Yargı reformu paketi içindeki icra iflas ilanlarının gazetelerde yayınlanma şartını ortadan kaldıran düzenleme mutlaka iptal edilmelidir. Resmî ilân fiyatları rayiç bedelleri ciddi oranda arttırılmalı, can suyu anlamında KOBİ kredilerinin basın işletmelerine de açılması sağlanmalıdır. Yerli kağıt üretimi özel olarak teşvik edilerek dışa bağımlılık kaldırılmalı, bu ve benzeri devlet destekli tedbirler alınıp derhal uygulamaya konulmalıdır. Ancak böylece bir nebze olsun, yerel basında işten çıkarmaların ve gazetelerin kapanmalarının önüne geçilebilir”.