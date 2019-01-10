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Asgari ücretteki artış ‘Gelir testi’ni etkileyecek

Geçen yıl yaptırdığı testte hane içindeki geliri limite yakın seviyelerde çıkan ve bu nedenle genel sağlık sigortası (GSS) primi ödemek zorunda kalan gençler, yeniden test yaptırdıkları takdirde asgari ücretteki yüzde 26’lık artış sebebiyle prim ödemek zorunda kalmayacak.

10 Ocak 2019 Perşembe 11:20
Asgari ücretteki artış ‘Gelir testi’ni etkileyecek

Asgari ücretteki yüzde 26’lık artış, ‘Gelir testi’ni yenileyecek olanlara bazı avantajları da beraberinde getirdi.

Geçen yıl yaptırdığı testte hane içindeki geliri limite yakın seviyelerde çıkan ve bu nedenle genel sağlık sigortası (GSS) primi ödemek zorunda kalan gençler, yeniden test yaptırdıkları takdirde prim ödemek zorunda kalmayacak. Gelir testini yenilemek, 65 yaş aylığı ve engellilere evde bakım başvurusu reddedilenler için de avantaj sağlayabilecek.

GSS priminde sınır 852.67 TL

Herhangi bir işte çalışmayanlar zorunlu olarak primini kendileri ödemek zorunda. Geçen yıl 60.89 TL olan aylık GSS primi, asgari ücretteki yüzde 26’lık artışa bağlı olarak bu yıl ocak ayından itibaren 76.74 TL’ye çıktı.

GSS primini ödeme gücü olmadığını belirtenler gelir testine girmek zorunda. Geçen yıl gelir testine girenler, hane içindeki fert başına geliri 676.50 liranın altında ise prim ödemekten kurtuldular. Ancak, test sonucunda hane içindeki fert başına geliri 676.50 lira ve üzerinde çıkanlar kendi primlerini ödemek zorunda kaldılar.

Asgari ücretin, bu yılki gibi yüksek oranlı arttığı yıllarda gelir testini yenilemek, GSS priminden muaf olma konusunda gençlere avantaj sağlayabiliyor. Bu yıl gelir testine girenler, hane içinde fert başına gelir 852.67 TL ve altında çıkarsa, prim ödemekten kurtulacaklar.

Yaşlılık aylığını da etkiledi

Asgari ücretteki artış, 65 yaş üzeri yaşlılık aylığını da etkiledi. 65 yaş aylığı alanlara geçen yıl 543 lira aylık ödenirken, yeni yılda bu oran 609 TL’ye çıktı.

Yapılan gelir testinde, kişinin kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık gelir tutarı 483 TL’yi aşanlara geçen yıl 65 yaş aylığı bağlanmadı. Yeni yılda yapılacak gelir testinde ise 609 TL kriteri aranacak. Kendisi ve eşinin toplam geliri bin 218 lira ve altında olanlar veya eşi yoksa geliri 609 TL’nin altında kalanlar, bu yıl 65 yaş aylığı bağlatabilecek.

Sınıra yakın olanlar

GSS priminde olduğu gibi, geçen yıl yaptırdıkları gelir testinde sınıra yakın oldukları için aylık bağlatamayanlar, bu yıl tekrar test yaptırdıkları takdirde aylık bağlatabilecekler.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 11:20
  1. Gelir testi
  2. genel sağlık sigortası (GSS)
  3. genel sağlık sigortası (GSS) primi
  4. GSS primi
  5. Asgari ücret

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