Asgari ücrette vergiler kalkacak mı son dakika

Asgari ücret ne kadar olacak? sorusu milyonlarca vatandaş tarafından ocak ayına yaklaştığımız şu günlerde sorgulanmakta. Asgari ücretle çalışanlar 2020 asgari ücret zammı son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Asgari ücret üzerinden kesilen vergilerin kaldırılması hep tartışılmaktaydı. Asgari ücret üzerindeki vergilerin kaldırılması için formüller sunuldu ve yeni bir tasarı gündeme geldi. Bakan Albayrak'ın "Az kazanandan daha az vergi alınmasının önünü açacak ve gelirleri artıracak” ifadesi asgari ücrette vergiler kaldırılıyor mu? Asgari ücrette vergiler kalkacak mı? sorularını sorulmasına neden oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Değişim Başlıyor" ana temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nı (2020-2022) (YEP) bakanlıkta düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Bakan Berat Albayrak, ‘vergi adaleti sağlayacak, çok kazanandan çok, az kazanandan daha az vergi alınmasının önünü açacak ve gelirleri artıracak” ifadesi asgari ücretle az maaş alan milyonlarca vatandaşın asgari ücret üzerinden kesilen vergilerin kaldırılması olarak yorumlandı.

“Az kazanandan daha az vergi alınmasının önünü açılacak”

Albayrak, şu değerlendirmede bulundu: "Ekonomideki yavaşlama nedeniyle gelirlerimizin hedeflerimizin altında kalması bu sonuçtaki önemli faktörlerden birisi oldu. Böylesi zor bir dönemde ekonomiyi desteklemek, cari açığı azaltmak, enflasyonla mücadelede hedeflerimize ulaşmak için özellikle ithalatı frenlemeye yönelik adımlar atmamız da kaçınılmazdı. Önümüzdeki dönemde de gerek duyulduğunda üretime dayalı ekonomik dönüşümü finanse etmek için bütçe imkanlarını yine gerekirse kullanacağız ancak bunları yaparken her halükarda bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 3'ün altında tutacağız. Bütçe açığının milli gelire oranında 2019'u yüzde 2,9 ile kapatmayı hedefliyoruz. 2020 ve 2021'de aynı oranı sürdürmeyi, 2022'de ise yüzde 2,6'ya düşürmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda vergi adaleti sağlayacak, çok kazanandan çok, az kazanandan daha az vergi alınmasının önünü açacak ve gelirleri artıracak, uluslararası uygulamaları örnek alan bir vergi reformuyla ilgi adımları atmaya başlıyoruz. Ayrıca kamuda giderleri azaltmaya yönelik güçlü bir politika setini uygulayacağız. KİT'leri verimlilikleri artacak, kamu maliyesine yükleri azalacak şekilde yapılandırıyoruz."

Asgari ücret 2019 kesintileri

Brüt Ücret: 2.558,40 TL

Sigorta Primi İşçi Payı: 358,18 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı: 25,58 TL

Gelir Vergisi Matrahı: 2.174,64 TL

Gelir Vergisi: 326,20 TL

Damga Vergisi19,42 TL

Kesintiler Toplamı: 729,38 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz): 191,88 TL

Net asgari ücret: 2.020,90 TL