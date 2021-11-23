Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretli çalışanların yüzünü güldürecek bir zam olacağını ima eden açıklamalar yapıyorlar. Son olarak Bakan Bilgin, asgari ücret zam oranına ve vergilere ilişkin açıklama yaptı. Peki, asgari ücretten vergiler kalkacak mı?

Asgari ücrette vergi indirimi olacak mı? Asgari ücret vergi kalkacak mı?

Aralık ayına kısa bir süre kala milyonlar asgari ücret zammına ilişkin araştırmalarını sıklaştırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bilgin, “Aralık ayının sonunu bekleme niyetinde değiliz. Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu defa erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde” diye konuştu.

Bakan Bilgin, asgari ücretten gelir vergisinin alınmaması gibi bir formülün masada olup olmadığının sorulması üzerine de "Onu şimdi açıklamıyorum. Tabii biz çalışıyoruz, her ihtimali alternatifleri çalışıyoruz" dedi.