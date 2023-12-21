Asgari ücrette ilk somut rakam! Kuruşu kuruşuna hesaplandı

Asgari ücret zammı için mesai sürerken milyonlarca işçi ve işveren bu hafta içi yeniden toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Çünkü ilk iki toplantıda masaya gelmeyen rakamlar ilk kez somut olarak dile getirilecek. Peki asgari ücret 3. Toplantı ne zaman? 2024 asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret mesaisinde takvim işliyor. Şu an için 2023 net asgari ücret rakamı 11.402, brüt asgari ücret ise 13.414,50 TL olarak uygulanıyor. Ücretlerin enflasyon altında olmayacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından her fırsatta dile getirilirken zam oranının yüzde 40-50 aralığında şekil almasına neredeyse kesin gözü ile bakılıyor.

ASGARİ ÜCRETTE 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar hafta başında gerçekleştirilen ikinci toplantının ardından yaptığı açıklamasında, “Bizleri takip edin, bu hafta içinde inşallah bir araya gelerek işin sonucuna gidilmesini düşünüyoruz” dedi.

3. toplantı uzlaşma toplantısı olarak dikkat çekerken ilk iki toplantıda dile getirilmeyen rakam ilk kez somut olarak masaya gelecek. Burada işverenin aklındaki rakamı paylaşacağı belirtiliyor.

Asgari ücret 4. toplantısı ise uzlaşılmaya en yakın rakamın ortaya çıktığı toplantı olacak. Masada alınan karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi Erdoğan’ın maaşlara son dokunuşu yaparak yeni asgari ücret duyurulacak.

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ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Erdoğan’ın onayından geçen 2024 asgari ücret rakamının 31 Aralık 2023'ten önce duyurulması bekleniyor. Bu kapsamda 25-29 Aralık tarihleri öne çıkıyor. Asgari ücret kararı, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 1 Ocak 2024 itibarıyla geçerli olacak.

Geçen yıl yapılan asgari ücret pazarlıkları 22 Aralık’ta sonuçlanmış, açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı. Asgari ücrete ara zam ise Haziran ayının sona ermesinden 10 gün önce belirlenmiş, Temmuz ayında hesaplara yatırılmıştı.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrette zam senaryoları yüzde 40,45,50,55 şeklinde sıralanıyor. Bu durumda en yüksek ihtimal ise yüzde 50’lik zam ile net asgari ücret rakamının 17.103 TL’ye yükselmesi. Böylece 2024 brüt asgari ücret rakamı da 20.121 TL’ye yükselecek.

Milyonların merak ettiği soruya yanıt veren Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Özellikle enflasyon farkı büyüme rakamları tahminleri yine geçinme endeksleri dinlenen işçilerin görüşlerinin alınarak ortalama bir ücretin belirleneceğinin söz konusu söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Karakaş, özellikle kira, konut, gıda gibi zorunlu ihtiyaçların göz önünde bulundurulup bir mutabakat çıkmasının ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

“BAKANLAR KURULU ARKASINDAN AÇIKLANABİLİR”

SGK Uzmanı Özgür Kaya da, “Takvim bir taraftan sıkışmaya başladı. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Bütçe görüşmelerinin akabinde de asgari ücretin belirlenmesi ve son Bakanlar Kurulu toplantısının arkasından ya da sonucunda Sayın cumhurbaşkanının bu rakamı telafuz etmesini bekliyoruz” dedi.

“EN AZ YÜZDE 45 ZAM”

Zam oranlarına ilişkin ise yüzde 38 olması beklenen yılsonu enflasyon tahminini hatırlatan uzman isim, “Yüzde 40’ı konuşmayacağız bile. Bile neyi konuşacağız? Yüzde 45’i, yüzde 48’i konuşacağız. Burada yüzde 38'lik bir enflasyon rakamı var. Hükümetin refah payı diye adlandırdığımız yüzde 10’a yakın ilave zam eklemesi söz konusu olacak, yüzde 48’e yükselecek. Bu yüzden en az yüzde 45’ten başlayan bir oran bekliyoruz” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Senaryolar arasında yüzde 50’nin üzerinde zam oranlarının da olduğunu söyleyen SGK Uzmanı Kaya, “Yüzde 50 üzeri olmaz. Olursa da çok sürpriz olur. Neden sürpriz olur? Çünkü hükümetin enflasyon hedeflerine, 2023'teki gerçekleşen enflasyona bakıyoruz. Göstergelere baktığımızda eğer biz yüzde 50’nin üzerine çıkarsak enflasyonla mücadele noktasındaki hedefimizde sapma yaratma ihtimali daha yüksek olacaktır” diye konuştu.