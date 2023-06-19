Asgari ücrette flaş gelişme! Türk İş Başkanı'ndan açıklama geldi...
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücrete ilişkin flaş bir açıklamada bulundu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantısı bugün düzenlendi.
Toplantıya işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlık etti.
Türk-İş Başkanı Genel Başkanı Ergün Atalay Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra, asgari ücretin Çarşamba günü açıklanacağını duyurdu.
Atalay, "Belli bir noktaya geldik. Açıklamanın perşembe öncesi olacağını umut ediyorum. En geç perşembe günü açıklamamızı yağacağız." dedi.
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