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Ekonomi Asgari ücrette bomba rakam! Duyan, kulaklarına inanamadı
Ekonomi

Asgari ücrette bomba rakam! Duyan, kulaklarına inanamadı

Yeniakit Publisher
2023-05-22 14:10:00 -
Asgari ücrette bomba rakam! Duyan, kulaklarına inanamadı

Temmuz ayında yapılması beklenen asgari ücret zam oranının yüzde 50'nin üzerinde olabileceği konuşuluyor.

Bu yılın Temmuz ayında asgari ücrete yüzde 50'nin üzerinde bir zam yapılmasının değerlendirildiği belirtildi.

Milli Gazete'de yer alan kulis bilgisine göre, bu yılın Temmuz ayında yeni bir zam beklentisi bulunuyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre, zam oranının yüzde 50'nin üzerinde olabileceği konuşuluyor. Yeni asgari ücret tutarının 13 bin 500 TL olması bekleniyor.

 

 
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