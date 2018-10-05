Asgari ücretliye nafaka zulmü!

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA

Süresiz nafaka birçok vatandaşın belini bükerken, en çok da asgari ücretle çalışan kesimi mağdur ediyor.

12 yıl önce boşandığı eski eşine 300, çocuğuna ise 400 TL nafaka ödediğini belirten mağdur Ömer Atapek, Akit’e konuştu. Atapek, “Asgari ücretle çalışıyorum. Ödeyemediğim birikmiş borçlarla birlikte 937 TL nafaka ödüyorum. Geriye kalan 668 TL ile de ikinci evliliğimi ve 2 çocuğumu geçindirmeye çalışıyorum. Devletimiz artık bu yaraya merhem olsun” dedi.

12 yılı aşkın nafaka ödüyorum

Ömer Atapek, “Sırf beni zor durumda bırakmak için eski eşim kızımı bana verdi. 2008 yılının nisan ayında nafaka ödeyemedim ve 1 ay hapis yattım. İkinci evliliğimi yaptım. Şimdiki 2 çocuğum var. 12 yılı aşkın nafaka ödüyorum. Meclis’in bu durumu acilen çözüme kavuşturması gerekiyor.” diye konuştu.