Asgarî ücretlinin gözü komisyonda

Asgari ücret konusunda çalışmalar sürüyor. 13 Aralık’ta ikinci kez bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını 20 Aralık’ta gerçekleştirilecek. 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olacak asgari ücret miktarının yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Çalışanlar, dört gözle beklediği asgari ücret zam oranı için komisyondan çıkacak sonuca kitlendi.

3. toplantı 20 Aralık’ta

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere üçüncü toplantısını, 20 Aralık’ta Türk-İş’in ev sahipliğinde yapacak.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, ikinci toplantının ardından yaptığı açıklamada, 2018 verileri ile 2019 hedeflerinin karşılaştırıldığını aktararak “Önümüzdeki hafta TÜİK’ten rakamlar geldikten sonra muhtemelen takip eden hafta, temennimiz oy birliğiyle asgari ücretin açıklanması olacak” açıklamasında bulunmuştu.

Nasıl geçindiğini anlattı

Türk-İş heyetinde bu yıl ilk komisyonda yer alan asgari ücretli işçi Gülden Görmez de toplantıda söz aldığını ve asgari ücretle nasıl geçinmeye çalıştığını anlattığını dile getirerek, Komisyonda asgari ücretlilerin beklentileri doğrultusunda bir rakamın çıkacağı konusunda umutlu olduğunu kaydetti. Şimdi gözler, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun açıklayacağı yeni asgari ücrete odaklandı.