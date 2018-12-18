THY- Euroleague
0553 313 94 23

Asgarî ücretlinin gözü komisyonda

1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olacak asgari ücret miktarının belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının üçüncüsü 20 Aralık’ta gerçekleştirilecek.

18 Aralık 2018 Salı 10:31
Asgarî ücretlinin gözü komisyonda

Asgari ücret konusunda çalışmalar sürüyor. 13 Aralık’ta ikinci kez bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını 20 Aralık’ta gerçekleştirilecek. 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olacak asgari ücret miktarının yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Çalışanlar, dört gözle beklediği asgari ücret zam oranı için komisyondan çıkacak sonuca kitlendi.

3. toplantı 20 Aralık’ta

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere üçüncü toplantısını, 20 Aralık’ta Türk-İş’in ev sahipliğinde yapacak.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, ikinci toplantının ardından yaptığı açıklamada, 2018 verileri ile 2019 hedeflerinin karşılaştırıldığını aktararak “Önümüzdeki hafta TÜİK’ten rakamlar geldikten sonra muhtemelen takip eden hafta, temennimiz oy birliğiyle asgari ücretin açıklanması olacak” açıklamasında bulunmuştu.

Nasıl geçindiğini anlattı

Türk-İş heyetinde bu yıl ilk komisyonda yer alan asgari ücretli işçi Gülden Görmez de toplantıda söz aldığını ve asgari ücretle nasıl geçinmeye çalıştığını anlattığını dile getirerek, Komisyonda asgari ücretlilerin beklentileri doğrultusunda bir rakamın çıkacağı konusunda umutlu olduğunu kaydetti. Şimdi gözler, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun açıklayacağı yeni asgari ücrete odaklandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 10:31
  1. Asgari ücret
  2. Asgari Ücret Tespit Komisyonu
  3. Türk-İş
  4. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç
  5. Gülden Görmez

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Her iki liderin katıldığı ortak mitingler olabilir"
    1. "Her iki liderin katıldığı ortak..
    2. Her hain oyunu Allah’ın izniyle bozduk!
    3. Pankeas kanseri nedir?
    4. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna..
    5. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni..
    6. Hastanelerde imkan varsa mahremliğe..
    7. "Türkiye 190 milletten göçmene ev..
    8. AK Parti'de flaş gelişme! Görevden..
    9. Örgütte kritik görevler yaptılar! 2..
    10. Amcasını odunla öldürdü, kabloyla..
    11. IKBY yetkilileri Peşmergenin Suriye'ye..
    12. Hakan Keleş'e canlı yayında "Kangal..
    13. HDI Sigorta, acenteleri ile genel..
    14. "2019'da gayrimenkulün reçetesi..
    15. Erdoğan davet etti! Ruhani Türkiye'ye..
    16. Kardeşinin kızları, bayıltıncaya kadar..
    17. Ayşen Gruda'nın sağlık durumu nasıl?
    18. Ayşen Gruda'nın sağlık durumu
    19. Mogadişu'da susam yağını 200 yıldır..
    20. Papağana şiddet uygulayan yarışmacının..
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk
    17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk