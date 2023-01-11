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Ekonomi Asgari ücret zammı sonrası dikkat! Maaşlardan 2 bin 126 lira kesilebilecek
Ekonomi

Asgari ücret zammı sonrası dikkat! Maaşlardan 2 bin 126 lira kesilebilecek

Tv100 yazarı Mustafa Zafer, 'Asgari ücretle çalışan işçinin maaşına haciz konulabilir mi?' sorusuna cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 13:17:00 - 2023-01-11 13:49:34
Asgari ücret zammı sonrası dikkat! Maaşlardan 2 bin 126 lira kesilebilecek

'Asgari ücretle çalışan işçinin maaşına haciz konulabilir mi?' ve 'Konulursa ne kadarı haczedilir?' sorusu vatandaşların merak ettiği konular olarak dikkat çekiyor.

Tv100 yazar Mustafa Zafer, "2023 yılı asgari ücretlinin maaş haciz miktarı" başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Zafer'in o açıklamaları:

2023 yılının asgari ücret net ödemesi 8 bin 506,80 TL olarak belirlenmiş olduğundan işverenler tarafından asgari ücretli işçinin maaşına konulmuş hacizlerdeki kesintinin bu miktar maaşın dörtte biri nispetinde kesilerek haciz koyan icra dairesinin hesabına göndermesi gerekmektedir.

Buna göre asgari ücretle çalışan bir işçinin maaşı üzerinde 2023 yılı itibariyle haciz konulmuş yahut önceden konulan maaş haczinin devam etmesi halinde iş veren tarafından 2 bin 126, 70 TL kesinti yapılmak suretiyle icra dosyasına ödenmesi gerekmektedir. Maaş haczini kanunun emrettiği düzen ve titizlikte icra dosyasına yatırmayan işveren kesinti yaparak icra dosyasına ödemesi gereken miktar kadar sorumlu olacaktır.

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