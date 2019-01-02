Asgari ücretli ve çalışana kötü haber! Yüzde 20 vergi ödenecek

2019 yılı içinde kesilecek gelir vergisi miktarları belli oldu. Buna göre yıllık maaşı 18 bin lirayı aşan kişiler yüzde 20 oranın da vergi ödeyecek. 2019 yılı için net maaşı 2 bin 20'ye yükselen asgari ücretli de yüzde 20 oranında vergi ödeyecek.

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren gelir vergisi tutarları belli oldu. Yıl başından itibaren elde edilen gelir toplamının 18 bin lirayı aşması halinde çalışanların gelirlerinden yüzde 20 oranında kesinti yapılacak. Çalışanların maaş ve ücretlerinden yapılacak vergi kesinti oranlarını belirleyen Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

Oranlar belli oldu

Gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınacak tutarlar da yeniden belirlendi. Tebliğe göre, 18 bin liraya kadar yüzde 15, 40 bin liranın 18 bin lirası için 2 bin 700 lira, fazlası için yüzde 20, 98 bin liranın 40 bin lirası için 7 bin 100 lira (ücret gelirlerinde 148 bin liranın 40 bin lirası için 7 bin 100 lira), alınacak.

Fazlası için yüzde 27, 98 bin liradan fazlasının 98 bin lirası için 22 bin 760 lira, (ücret gelirlerinde 148 bin liradan fazlasının 148 bin lirası için 36 bin 260 lira), fazlası için yüzde 35 gelir vergisi alınacak.

Asgari ücretli de yüzde 20'ye girdi

2 bin 20 lira olan asgari ücret eylülden itibaren bir üst vergi dilimi olan yüzde 20’ye girecek. Bekar bir işçi için geçerli olan net 2 bin 20 lira asgari ücretten vergi kesintisi yapılmayacak ancak evli ve çocuklu asgari ücretlilerden kesinti yapılacak.