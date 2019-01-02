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Asgari ücretli ve çalışana kötü haber! Yüzde 20 vergi ödenecek

Yeni yılda uygulanacak olan gelir vergisi miktarı belirlendi. Buna göre, 2019 yılı için net maaşı 2 bin 20 TL'ye yükselen asgari ücretli de yüzde 20 oranında vergi ödeyecek.

02 Ocak 2019 Çarşamba 16:48
Asgari ücretli ve çalışana kötü haber! Yüzde 20 vergi ödenecek

2019 yılı içinde kesilecek gelir vergisi miktarları belli oldu. Buna göre yıllık maaşı 18 bin lirayı aşan kişiler yüzde 20 oranın da vergi ödeyecek. 2019 yılı için net maaşı 2 bin 20'ye yükselen asgari ücretli de yüzde 20 oranında vergi ödeyecek.

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren gelir vergisi tutarları belli oldu. Yıl başından itibaren elde edilen gelir toplamının 18 bin lirayı aşması halinde çalışanların gelirlerinden yüzde 20 oranında kesinti yapılacak. Çalışanların maaş ve ücretlerinden yapılacak vergi kesinti oranlarını belirleyen Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

Oranlar belli oldu

Gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınacak tutarlar da yeniden belirlendi. Tebliğe göre, 18 bin liraya kadar yüzde 15, 40 bin liranın 18 bin lirası için 2 bin 700 lira, fazlası için yüzde 20, 98 bin liranın 40 bin lirası için 7 bin 100 lira (ücret gelirlerinde 148 bin liranın 40 bin lirası için 7 bin 100 lira), alınacak.

Fazlası için yüzde 27, 98 bin liradan fazlasının 98 bin lirası için 22 bin 760 lira, (ücret gelirlerinde 148 bin liradan fazlasının 148 bin lirası için 36 bin 260 lira), fazlası için yüzde 35 gelir vergisi alınacak.

Asgari ücretli de yüzde 20'ye girdi

 2 bin 20 lira olan asgari ücret eylülden itibaren bir üst vergi dilimi olan yüzde 20’ye girecek. Bekar bir işçi için geçerli olan net 2 bin 20 lira asgari ücretten vergi kesintisi yapılmayacak ancak evli ve çocuklu asgari ücretlilerden kesinti yapılacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 17:00
  1. asgari ücret
  2. asgari ücret uygulaması
  3. gelir vergisi
  4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu
  5. gelir vergisi kesilecek

YORUM YAZ

  • Evren GenişEvren Geniş14 dk önce
    Komünizm bu sistemden çok daha iyi olduğu bir kez daha anlaşılmıştır.
  • LEventbayLEventbay20 dk önce
    Kessinler ya ne verdiki . Utanmadan devlet kessin . Rezillik zaten . Asgari degilmi adı sürünsün yaşamaaın . Hala ben oy atarım bu akp ye diyenlere
  • halilhalil21 dk önce
    iktidar seçimi kaybetmek için ellerinden geleni yapıyorlar şaşırmamak elde degil kaşıkla verdiklerini kepçeyle alıyorlar..iş adamlarının trilyonluk borclarına vergi affı asgari ücretliye maaşı yatmadan kesinti..boşetler 25 kuruş 20 kuruşu devlete zorunlu bes kesintisi yeni kimlik ücreti yeni ehliyet ücreti soy babam soy uutmayın insanların cebine dokunmiyacaksin.dokunanın sonu hayır olmaz..yazıklar olsun..hakkımı helal etmiyorum ve bu seçim oy kullanmıyorum.
  • Mehmet GöktepeliMehmet Göktepeli22 dk önce
    Koy, koy, suyundan da koy hayat tattan yenmeyecek.

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