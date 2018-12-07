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Asgari ücretli vatandaş ne yapacağını şaşırdı! 'Saatim her zaman kiraya beş var'

Kira artışları altında ezilen ve gelirinin üçte ikisinin kira ödemesine gittiğini belirten dar gelirli bir vatandaş, ünlü şair Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bir şiirini ev kirası için uyarladı. Akit İhbar Hattı'na gönderdiği çalışmasıyla tebessüm ettirirken düşündüren vatandaş, ülkedeki alt gelir gruplarının hayatta kalma mücadelesini esprili bir dille gözler önüne serdi.

07 Aralık 2018 Cuma 21:37
Asgari ücretli vatandaş ne yapacağını şaşırdı! 'Saatim her zaman kiraya beş var'

Kira artışları altında ezilen dar gelirli vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdı.

Gelirinin yaklaşık üçte ikisini kiraya ayırmak zorunda kalan dar gelirli bir vatandaş, şair Ümit Yaşar Oğuzcan'ınMilyon Kere Ayten adlı şiirini ev kirası için uyarladı.

Oğuzcan'ın Milyon Kere Ayten adlı şiirindeki 'Saatim her zaman Ayten'e beş var' dizesinden başlayarak 14 dizesinde değişiklik yaparak 'Kira Kere Kira' adıyla uyarlama yapan vatandaş, çalışmasını Akit İhbar Hattı'na gönderdi.

Geçim derdiyle bunaldığını yazan vatandaş, giderlerinin en büyük kalemini kira ödemesinin tuttuğunu belirtti.

İşte o vatandaşın uyarladığı şiir:

Kira Kere Kira

Saatim her zaman kiraya beş var
Ya da kirayı beş geçiyor
Ne yana baksam gördüğüm o
Gözümü yumsam aklımdan kira geçiyor
Bana sorarsanız mevsimlerden kiradayız
Günlerden kiraertesidir
Odur gün gün beni öldüren
Başka konuyu konuşmayın yanımda gücenirim
Kirayı konuşacaksanız ne ala, oturabilirsiniz
Cebimde bir on liram var
Onu da alın gerekirse
Parasızlık da bir şey mi
Ölüm bile kötü değil
Evsizlik kadar

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 21:37
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YORUM YAZ

  • AhmetAhmet42 dk önce
    Kredi çek ev al derdin bitsin . Her aklimi sanami vereyim
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