Asgari ücretli vatandaş ne yapacağını şaşırdı! 'Saatim her zaman kiraya beş var'

Kira artışları altında ezilen dar gelirli vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdı.

Gelirinin yaklaşık üçte ikisini kiraya ayırmak zorunda kalan dar gelirli bir vatandaş, şair Ümit Yaşar Oğuzcan'ınMilyon Kere Ayten adlı şiirini ev kirası için uyarladı.

Oğuzcan'ın Milyon Kere Ayten adlı şiirindeki 'Saatim her zaman Ayten'e beş var' dizesinden başlayarak 14 dizesinde değişiklik yaparak 'Kira Kere Kira' adıyla uyarlama yapan vatandaş, çalışmasını Akit İhbar Hattı'na gönderdi.

Geçim derdiyle bunaldığını yazan vatandaş, giderlerinin en büyük kalemini kira ödemesinin tuttuğunu belirtti.

İşte o vatandaşın uyarladığı şiir:

Kira Kere Kira

Saatim her zaman kiraya beş var

Ya da kirayı beş geçiyor

Ne yana baksam gördüğüm o

Gözümü yumsam aklımdan kira geçiyor

Bana sorarsanız mevsimlerden kiradayız

Günlerden kiraertesidir

Odur gün gün beni öldüren

Başka konuyu konuşmayın yanımda gücenirim

Kirayı konuşacaksanız ne ala, oturabilirsiniz

Cebimde bir on liram var

Onu da alın gerekirse

Parasızlık da bir şey mi

Ölüm bile kötü değil

Evsizlik kadar