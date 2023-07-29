Asgari ücretle ilgili flaş gelişme! 2024’ten itibaren uygulanacak! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Asgari ücrete yılda iki kez yapılan zammın teke indirilmesinin planlandığı belirtildi.

Asgari ücrete yüksek enflasyon nedeniyle yılda iki kez yapılan zamlar, iddiaya göre yeni yıldan itibaren yılda bir kez belirlenecek.

Yeni Şafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre ekonomi kurmayları bu değişiklikle, yıl içerisinde asgari ücrette iki kez sağlanan artışın oluşturduğu enflasyonist etkiyi kırmayı amaçlıyor.

Kurmaylar, enflasyonun tersine döndürülmesi ve enflasyonla mücadelenin sekteye uğramaması için yılda tek zammın faydalı olacağı düşüncesinin hâkim olduğunu belirtti.

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Sürecin sağlıklı işlemesi açısından bu adımın atılmasının gerekli olduğunu da belirten kurmaylar, "tüm ücretlerin artışı körükleyen asgari ücret zammının yılın ikinci yarısından sonra enflasyonda sağlanacak düşüşün önünü kesmemesi için" tek zam seçeneğine sıcak bakıyor. Bu adımın aynı zamanda piyasadaki ürün ve hizmetlere sürekli zam geleceği endişesi anlamına da gelen beklenti enflasyonunu da ortadan kaldırılacağı savunuluyor.