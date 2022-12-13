Asgari ücretin üzerinde maaş alanlar bomba detaya dikkat

Milyonlarca çalışan yeni asgari ücreti bekliyor. İlk toplantı 7 Aralık’ta gerçekleşti. İkinci toplantı ise yarın. Asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanlar ne kadar zam alacak? Detaylara göz atın...

7 milyona yakın çalışan asgari ücrete yapılacak zammı bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı 7 Aralık’ta gerçekleşti. İkinci toplantı yarın yapılacak. Asgari ücret 5 bin 500 lira, yeni rakam ise pazarlığın sonunda netleşecek. Peki asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanlar ne kadar zam alacak?

Milliyet'in haberine göre ekonomist Muhammet Bayram dikkat çeken değerlendirmeler yaptı ve şunları söyledi: Çalışma Bakanlığı'nın anket çalışmasında kamuoyunun beklentisi 7 bin 845 TL olarak açıklandı. Türk İş Başkanı Ergün Atalay da 7 bin 785 TL'lik açlık sınırını işaret etti.

Daha önceki dönemde asgari ücret kadar artış olmasa da belli oranda özel sektöre artışlar yapıldı. Bu tamamen işçi ile işveren arasındaki anlaşmaya bağlı bir olay. Asgari ücretin üzerinde zam alan kişilerin işverenleri ile görüşmesi gerekiyor.

İşverenlerin asgari ücret üzerinde ücret alanlara da aynı oranda artırması gerekiyor.

Kişi eğer 11 bin TL maaş alıyorsa ve bunun 5 bin 500 TL'si vergiden istisna ise asgari ücret 8 bin liraya arttığında kişinin aynı oranda gelirinin artması gerekiyor.

Yani yüzde 45'lik bir artış yapılması gerekiyor ancak bu işçi ve işveren arasındaki anlaşmaya bağlıdır.