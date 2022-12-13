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Ekonomi Asgari ücretin üzerinde maaş alanlar bomba detaya dikkat
Ekonomi

Asgari ücretin üzerinde maaş alanlar bomba detaya dikkat

Milyonlarca çalışan yeni asgari ücreti bekliyor. İlk toplantı 7 Aralık’ta gerçekleşti. İkinci toplantı ise yarın. Asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanlar ne kadar zam alacak? Detaylara göz atın...

Yeniakit Publisher
2022-12-13 11:06:00 -
Asgari ücretin üzerinde maaş alanlar bomba detaya dikkat

Milyonlarca çalışan yeni asgari ücreti bekliyor. İlk toplantı 7 Aralık’ta gerçekleşti. İkinci toplantı ise yarın. Asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanlar ne kadar zam alacak? Detaylara göz atın...

7 milyona yakın çalışan asgari ücrete yapılacak zammı bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı 7 Aralık’ta gerçekleşti. İkinci toplantı yarın yapılacak. Asgari ücret 5 bin 500 lira, yeni rakam ise pazarlığın sonunda netleşecek. Peki asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanlar ne kadar zam alacak?

 

Milliyet'in haberine göre ekonomist Muhammet Bayram  dikkat çeken değerlendirmeler yaptı ve şunları söyledi: Çalışma Bakanlığı'nın anket çalışmasında kamuoyunun beklentisi 7 bin 845 TL olarak açıklandı. Türk İş Başkanı Ergün Atalay da 7 bin 785 TL'lik açlık sınırını işaret etti.

Daha önceki dönemde asgari ücret kadar artış olmasa da belli oranda özel sektöre artışlar yapıldı. Bu tamamen işçi ile işveren arasındaki anlaşmaya bağlı bir olay. Asgari ücretin üzerinde zam alan kişilerin işverenleri ile görüşmesi gerekiyor. 

İşverenlerin asgari ücret üzerinde ücret alanlara da aynı oranda artırması gerekiyor. 

 

Kişi eğer 11 bin TL maaş alıyorsa ve bunun 5 bin 500 TL'si vergiden istisna ise asgari ücret 8 bin liraya arttığında kişinin aynı oranda gelirinin artması gerekiyor. 

Yani yüzde 45'lik bir artış yapılması gerekiyor ancak bu işçi ve işveren arasındaki anlaşmaya bağlıdır.

 

 

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Yorumlar

Akşehirli

İşçi de iş verende kusura bakmasın. Kimsenin dediği olmayacak. Ancak şu var, bir yanda karın tokluğunu devam ettirme söz konusu diğer yanda tokluğu artırma gayreti söz konusu. O zaman olay şu oluyor, aç önceliklidir. Doyması lazım. Aksi halde bu başka bir şey değil, açlıktır. Aç kalan her yola düşebilir, düşürülebilir. Bu çok önemli ve tehlikelidir.Beraberinde değişik zanalarda ve şekillerde sıkıntılar getirir.Diğer taraftan da iş durumu var, devam ettirmeye çalışma var. İşverenler bir birine yakınlaşır ve provakatif hareketlere girişirler. Bu durumda hükümet de fakirler de zor duruma düşerler. İşte atıyorum 8-8,5 olacağına 7-7,8 olsaydı da böyle olmasaydı denir. İşte böyle. Ortayı bulmak lazım. Haaa, ne yapacağız derseniz, arz edeyim, asgari ücrete yüzde 55-60 arası zam yapın. Geri yanına karışmayın. Kalın sağlıcakla.
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