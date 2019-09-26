Asgari ücreti belirleyecek oranlar belli oldu! Asgari ücret ne kadar olacak 2020

Son dakika! 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücretin ne kadar olacağı milyonlarca çalışan tarafından merak edilmeye başlandı. Eylül ayının son haftasına girilmesiyle birlikte 2020 asgari ücret ne kadar olacak? sorusu da asgari ücret maaşı ile çalışanlar tarafından sorgulanmakta. Asgari ücret zam oranını belirleyecek olan enflasyon oranları da belli oldu. Peki 2020’de asgari ücret ne kadar olacak? İşte detayları…

Asgari ücret zammının belirlenmesinde büyük önem arz eden Merkez Bankası enflasyon rakamları açıklanmaya devam ediyor. Enflasyon temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,36 artış göstermişti. Ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,38 artmasını bekliyor.

Eylül ayında bir önceki yıldan gelen yüksek baz etkisinin de katkısıyla enflasyonda belirgin bir düşüşün kaydedileceği vurgulanarak, yıllık enflasyonunun ağustos ayında 0,99 puan düşerek yüzde 17,22'ye gerilediği görüldü.

Asgari ücreti belirleyecek olan 2019 enflasyonu ne kadar?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 2019 yıl sonu enflasyon tahmini duyuruldu. TCMB 'den yapılan açıklamada enflasyon tahmini 13,96 olarak açıklandı. Geçen sene 20.30 seviyesinde enflasyon gelmişti. 2019’da asgari ücrete yüzde 25 civarında zam yapılmıştı.

Asgari ücret ne zaman belli olacak 2020?

2020 asgari ücreti belirlemek üzere toplacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının ilk haftasında toplanmaya başlayacak. Asgari ücret ve AGİ 2020 zam oranının belirleneceği toplantı 3 ya da 4 toplantı sonrası belli olacak. 2020’de asgari ücret ne kadar olacak? sorusunun cevabı aralık ayının son haftasında netlik kazanmış olacak. Ancak 2020 asgari ücret zammının geçen yıla oranla düşük olacağı tahmin edilmekte.