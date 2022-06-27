Çalışanların merakla beklediği asgari ücret zammı konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının hemen ardından önemli açıklamalarda bulundu. Peki, asgari ücrete zam var mı?

Asgari ücrete zam ne kadar olacak temmuz asgari ücret zammı son dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizdeki hiçbir kesimi enflasyona ezdirmemek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Bakanlığımız belli sayıya göre işçi çalıştıran işletmeleri gözeten şekilde bir düzenleme yapacaktır. İnşallah en kısa sürede müjdeli bir haberi paylaşmak istiyoruz. Çalışma bu hafta sonuna gelmeden tamamlanacak. NATO zirvesinden sonra kararı millete duyuracağız” dedi.