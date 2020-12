Asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı? Asgari ücret ne kadar oldu? AGİ ne kadar oldu 2021?

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2021 yılı asgari ücret ve Asgari Geçim İndirimi yani AGİ tutarları için nefesler tutuldu. 2021 asgari ücret zammı ne kadar olacağı aylardır çalışanlar tarafından merak ediliyordu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücret 2021 için ilk toplantısını 4 Aralık’ta gerçekleştirdi. Komisyonun ilk toplantısından itibaren asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? sorusu hem çalışanlar hem de asgari ücretli çalışanın yakınları tarafından an be an takip ediliyordu. Zira yaklaşım 7 milyon asgari ücret zammı sonucu doğrudan ya da dolaylı olarak muhatap olmakta.

Asgari ücret 2021 zammı ile birlikte AGİ tutarları da zamlanmış olacak. AGİ bekar, AGİ evli, AGİ eşi çalışan, AGİ eşi çalışan çocukluk, AGİ eşi çalışmayan ve AGİ eşi çalışmayan çocuklu gibi durumlara göre değişmekte. Asgari ücret AGİ dahil ne kadar olduğu bunun yanında asgari ücret AGİ hariç ne kadar zamlandı? sorusu da yine araştırılan konular arasında.

Asgari ücrete ne kadar zam yapıldı?

Asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı? 2021 asgari ücret e kadar oldu? soruları da milyonlarca çalışan tarafından internet ortamında arananlar listesini oluşturmakta. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısının bugün yapılacağını duyurdu. Toplantı Bakanlığın ev sahipliğinde bugün günü saat 10.30'da gerçekleştirecek. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek. Asgari ücrete ne kadar zam yapıldığı açıklanıyor.

Asgari ücret hariç AGİ ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında TÜİK rakamları komisyonu sundu. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını paylaştı. Bugünkü toplantı sonrası 2021 asgari ücret ve AGİ tutarları resmi olarak kamuoyuna açıklanacak.

TÜİK’in yüzde 20 zam önerisi sonrası Asgari Geçim İndirimi de zamlanmış olacak. TÜİK'in asgari ücret zammı sonrası AGİ hesaplama tablosunda bekar için AGİ 220,73 TL iken 2021 AGİ bekar için 264,87, evli eşi çalışmayanın AGİSİ 264,87 TL’den 317,84 TL’ye, evli eşi çalışmayan 1 çocuklu AGİ’si 357,57 TL’ye çıkacak.

AGİ ne kadar?

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu AGİ 397,30 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu AGİ 450,27 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu AGİ 450,27 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu AGİ 450,27 TL

Evli eşi çalışan AGİ 264,87 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 304,59 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 344,32 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 397,30 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 423,79 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 450,27 TL