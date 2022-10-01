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Ekonomi Asgari ücrete yüzde kaç zam var? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zam açıklaması
Ekonomi

Asgari ücrete yüzde kaç zam var? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zam açıklaması

Asgari ücretli çalışanların gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zam oranında. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, asgari ücrete ne kadar zam yapıldı?

Yeniakit Publisher
2022-10-01 14:52:00 -
Asgari ücrete yüzde kaç zam var? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zam açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin yeni yasama töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında asgari ücret zammına ilişkin de ifadeler kullandı. Peki, asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrete yüzde kaç zam var? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zam açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yaşanan sıkıntıları, dalgalanmaları görmezden gelmiyoruz. Döviz kurundaki yükseliş ve enflasyondaki artıştan dolayı kayıplarını gayet iyi biliyoruz. Bunların önüne geçecek tedbirleri almaya başladık. KKM olduğu bir dizi tedbirler paniğin önünü kestik. Enflasyondaki artışın neden olduğu kaybı önlemek için asgari ücreti, memur ve emekli maaşlarını yılbaşında ciddi oranda artırdık. Temmuz ayında daha ileri taşıdık. Yeni yılbaşında tekrar gözden geçireceğiz. Hiçbir vatandaşımızın enflasyona ezilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

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