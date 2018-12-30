Asgari ücrete yapılan zam sizce yeterli mi?

Taha Emre Özdemir Ankara

2019 yılı Ocak ayından itibaren 2 bin 20 lira olarak belirlenen Asgari Ücret kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı.

İş sözleşmesi ile çalışan, bu kanun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini belirlemekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 6 Aralık'ta başladığı çalışmalarını 25 Aralık'a kadar sürdürerek 4 toplantı yaptı.

Komisyon, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri için 85 lira 28 kuruş olarak tespitine ve kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasına oy birliğiyle karar verdi.

Komisyon tarafından belirlenen Asgari Ücret, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

Akit Soruyor ekibi bugün Ankaralılara 2019 yılı için açıklanan Asgari Ücret rakamını sordu. Mikrofon uzattığımız kişilerden kimileri rakamı yeterli bulduğunu kimileri ise beklenenin altında zam uygulandığını söyledi.