Asgari ücrete temmuzda zam var mı? Asgari ücret ne kadar olacak? AGİ son durum

Asgari ücretle çalışan milyonlarca vatandaş bulunmakta. Ocak ayında yüzde 26,05 oranında zamla net 2 bin 20 TL olan asgari ücrete temmuzda zam yapılıp yapılmayacağı yine asgari ücretle çalışanlar tarafından araştırılmakta. Temmuz’da haziran ayına ilişkin TÜİK’in enflasyon oranları açıklanmasından sonra memur emeklilerinin temmuz zammı da belli olmuş olacak. Sayıları milyonları bulan hem asgari ücretli hem de emeklilerin gözü temmuzda yapılacak olan zamlara çevrildi. Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete zam yapılacak mı? Temmuzda asgari ücrete zam mı gelecek?

Asgari ücret: İşçilere ödenmek zorunda olunan en düşük ücrettir. İşçilere çalışmaları karşılığında ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, temel gereksinimleri günün üzerinden en az düzeyde karşılanmasına yetecek kadar ücrettir. Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır. Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.

Asgari ücret rakamlarının açıklanmasının ardından çalışanların alacağı AGİ tutarları belli oldu. Buna göre;

2019 AGİ ne kadar?

Bekar 191.85 TL

Evli, eşi çalışmayan230.22 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu259.00 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu287.78 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu326.15 TL

Evli, eşi çalışan191.85 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu220.63 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu249.41 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu287.78 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu306.96 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu326.15 TL

AGİ nasıl hesaplanır?

Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;

- Mükellefin kendisi için % 50'si,

- Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,

- Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i,

- Üçüncü çocuk için %10'u

- Diğer çocuklar için % 5'i, olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir. Ancak, ödenecek asgari geçim indirimi tutarı aylık asgari ücret üzerinden hesap edilen vergiden fazla olamayacaktır.